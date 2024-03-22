Экономика и бизнес 22.03.2024 в 17:55
Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Бурятии продвигать свои товары и услуги
Многие виды помощи можно получить бесплатно или на условиях минимального софинансирования
Текст: Иван Иванов
У новичков, кто только мечтает начать своё собственное дело или же уже вступил в ряды предпринимателей, есть шанс раскрутить свой бизнес благодаря реализации в Бурятии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Многие виды помощи можно получить в центре предпринимательства «Мой бизнес» абсолютно бесплатно или на условиях минимального софинансирования со стороны бизнеса.
Центр «Мой бизнес» предлагает широкий спектр государственной поддержки для продвижения своего дела и берёт большую часть расходов на себя. Среди популярных мер поддержки бизнеса - рекламные вывески, полиграфия, SMM-продвижение, разработка веб-сайтов «под ключ», гарантийная поддержка, льготные займы, сертификация продукции и многое другое.
- В 2023 году центр «Мой бизнес» помог изготовить 113 вывесок, сопроводить 138 страниц предпринимателей и самозанятых, разработать 50 сайтов и создать 7 имиджевых видеороликов, - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Ирина Медведкова.
Услуги по продвижению бизнеса входят в ТОП-3 и занимают лидирующую позицию в центре «Мой бизнес».
- Я получала поддержку от центра «Мой бизнес», там мне помогли сделать вывеску, за что я им очень благодарна. Мастерская моя в самом центре, вывеску видно на Арбате, на пешеходной зоне, она очень красиво светится. Также с помощью «Моего бизнеса» мы зарегистрировали название студии для дальнейшего продвижения, чтобы можно было открывать франшизу и в других городах. Сейчас мы вместе с ними работаем над некоторыми проектами, в будущем они мне окажут поддержку по продвижению в социальных сетях. Кстати, можно сказать, что, в том числе, и полученная помощь помогла мне не опустить руки в трудную минуту, развиваться дальше, - рассказала владелица художественной студии «Рисуй Мечту» Антонина Филини.
Услугами по продвижению бизнеса пользуются предприниматели не только из Улан-Удэ, но и с районов республики. С 2023 года подать заявку на многие региональные меры поддержки можно онлайн на МСП.РФ, что несомненно удобно – нет необходимости отвлекаться от своих дел для посещения офиса.
Так, один из благополучателей Артур Зулеян из Курумканского района, который развивает курорт «Умхей».
- Благодаря поддержке центра предприниматель сэкономил собственные средства на рекламу и продвижение в сумме свыше 250 тысяч рублей. - Знакомые посоветовали обратиться в центр «Мой бизнес», сказали, много разных мер поддержки есть, мне, в самом деле, очень помогли. Например, сделали новую вывеску по специальному дизайну. Вывески сегодня очень дорогое удовольствие, наша стоит около 100 тысяч рублей, но из них мы заплатили только 20 тысяч, остальное оплатил «Мой бизнес». У меня там есть даже менеджер, к которому я постоянно обращаюсь в случае необходимости, - поделился предприниматель.
Отметим, данные меры поддержки самозанятым гражданам оказывают на безвозмездной основе, а предприниматели могут сэкономить до 80% от стоимости услуги, так как получают софинансирование из бюджета.
Актуальную информацию о мерах государственной поддержки можно уточнить на сайте msp03.ru или по телефону 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»
Многие виды помощи можно получить в центре предпринимательства «Мой бизнес» абсолютно бесплатно или на условиях минимального софинансирования со стороны бизнеса.
Центр «Мой бизнес» предлагает широкий спектр государственной поддержки для продвижения своего дела и берёт большую часть расходов на себя. Среди популярных мер поддержки бизнеса - рекламные вывески, полиграфия, SMM-продвижение, разработка веб-сайтов «под ключ», гарантийная поддержка, льготные займы, сертификация продукции и многое другое.
- В 2023 году центр «Мой бизнес» помог изготовить 113 вывесок, сопроводить 138 страниц предпринимателей и самозанятых, разработать 50 сайтов и создать 7 имиджевых видеороликов, - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Ирина Медведкова.
Услуги по продвижению бизнеса входят в ТОП-3 и занимают лидирующую позицию в центре «Мой бизнес».
- Я получала поддержку от центра «Мой бизнес», там мне помогли сделать вывеску, за что я им очень благодарна. Мастерская моя в самом центре, вывеску видно на Арбате, на пешеходной зоне, она очень красиво светится. Также с помощью «Моего бизнеса» мы зарегистрировали название студии для дальнейшего продвижения, чтобы можно было открывать франшизу и в других городах. Сейчас мы вместе с ними работаем над некоторыми проектами, в будущем они мне окажут поддержку по продвижению в социальных сетях. Кстати, можно сказать, что, в том числе, и полученная помощь помогла мне не опустить руки в трудную минуту, развиваться дальше, - рассказала владелица художественной студии «Рисуй Мечту» Антонина Филини.
Услугами по продвижению бизнеса пользуются предприниматели не только из Улан-Удэ, но и с районов республики. С 2023 года подать заявку на многие региональные меры поддержки можно онлайн на МСП.РФ, что несомненно удобно – нет необходимости отвлекаться от своих дел для посещения офиса.
Так, один из благополучателей Артур Зулеян из Курумканского района, который развивает курорт «Умхей».
- Благодаря поддержке центра предприниматель сэкономил собственные средства на рекламу и продвижение в сумме свыше 250 тысяч рублей. - Знакомые посоветовали обратиться в центр «Мой бизнес», сказали, много разных мер поддержки есть, мне, в самом деле, очень помогли. Например, сделали новую вывеску по специальному дизайну. Вывески сегодня очень дорогое удовольствие, наша стоит около 100 тысяч рублей, но из них мы заплатили только 20 тысяч, остальное оплатил «Мой бизнес». У меня там есть даже менеджер, к которому я постоянно обращаюсь в случае необходимости, - поделился предприниматель.
Отметим, данные меры поддержки самозанятым гражданам оказывают на безвозмездной основе, а предприниматели могут сэкономить до 80% от стоимости услуги, так как получают софинансирование из бюджета.
Актуальную информацию о мерах государственной поддержки можно уточнить на сайте msp03.ru или по телефону 8-800-30-30-123.
Фото: «Номер один»