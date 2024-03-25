Строительство нового аэропорта в Улан-Удэ продолжается

В Бурятии продолжается по плану строительство нового терминала аэропорта «Байкал». Как сообщил его директор Дмитрий Гармаев: «На строительную площадку доставлена большая часть оборудования. Строители уже приступили к монтажу лифтов внутри здания. Движемся по графику». Завершится строительство нового терминала в сентябре 2024 года.





Фото нового терминала

Новый терминал будет представлять из себя отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего аэровокзала. Стоимость строительства - 3,6 млрд рублей.

Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составляет 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Строящийся новый терминал будет предназначен для внутренних вылетов по России. Международные вылеты будут производиться из старого терминала.

Дмитрий Гармаев сообщил «Номер один», что «аэропорт Улан-Удэ обслуживает на сегодня в сутки от 12 до 16 авиайресов. Пассажиропоток составляет примерно 50 тысяч человек в месяц, итого в сутки 1700 пассажиров. С начала года - за январь, февраль, март - обслужено уже 3350 тонн груза. Объемы грузоперевозок увеличиваются».

Самые популярные рейсы на сегодня по словам Дмитрия Гармаева, это: Улан-Удэ- Москва, Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ- Новосибирск.

- На новый рейс, который стартует с 4 мая, Улан-Удэ - Казань, очень хорошо идут продажи, около 300-400 билетов в неделю. Напомню, что 31 мая открывается рейс Улан-Удэ -Сочи, а 1 июня- Улан-Удэ -Горно-Алтайск. Оба рейса сейчас хорошо раскупаются, - отметил директор аэропорта.

Фото: аэропорт "Байкал"