Экономика и бизнес 25.03.2024 в 09:52

Строительство нового аэропорта в Улан-Удэ продолжается

Все работы планируется завершить к сентябрю этого года
A- A+
Текст: Нина Будаева
Строительство нового аэропорта в Улан-Удэ продолжается

В Бурятии продолжается по плану строительство нового терминала аэропорта «Байкал». Как сообщил его директор Дмитрий Гармаев: «На строительную площадку доставлена большая часть оборудования. Строители уже приступили к монтажу лифтов внутри здания. Движемся по графику». Завершится строительство нового терминала в сентябре 2024 года.

photo_2024-03-25_08-39-16.jpg

Фото нового терминала

Новый терминал будет представлять из себя отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего аэровокзала. Стоимость строительства - 3,6 млрд рублей.

Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составляет 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Строящийся новый терминал будет предназначен для внутренних вылетов по России. Международные вылеты будут производиться из старого терминала.

photo_2024-03-25_08-03-26.jpg

Дмитрий Гармаев сообщил «Номер один», что «аэропорт Улан-Удэ обслуживает на сегодня в сутки от 12 до 16 авиайресов. Пассажиропоток составляет примерно 50 тысяч человек в месяц, итого в сутки 1700 пассажиров. С начала года - за январь, февраль, март - обслужено уже 3350 тонн груза. Объемы грузоперевозок увеличиваются».

 Самые популярные рейсы на сегодня по словам Дмитрия Гармаева, это: Улан-Удэ- Москва, Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ- Новосибирск.

- На новый рейс, который стартует с 4 мая, Улан-Удэ - Казань, очень хорошо идут продажи, около 300-400 билетов в неделю. Напомню, что 31 мая открывается рейс Улан-Удэ -Сочи, а 1 июня- Улан-Удэ -Горно-Алтайск. Оба рейса сейчас хорошо раскупаются, - отметил директор аэропорта.

 Фото: аэропорт "Байкал"

Теги
аэропорт рейсы авиабилеты

Все новости

В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья
25.03.2024 в 09:57
Строительство нового аэропорта в Улан-Удэ продолжается
25.03.2024 в 09:52
Жительница Бурятии хотела заработать на инвестициях и перевела аферистам 1.2 млн рублей
25.03.2024 в 09:28
В Бурятии произошло землетрясение
25.03.2024 в 09:25
В Бурятии микроавтобус с дровами врезался в фуру
25.03.2024 в 09:16
Парковка под окнами квартир
25.03.2024 в 09:00
В Бурятии разразился скандал вокруг известного «молочного» бренда
25.03.2024 в 06:00
В Бурятии оштрафовали мужчину за нападение на полицейского
24.03.2024 в 16:15
В Улан-Удэ театр не стал отменять представление из-за теракта
24.03.2024 в 15:28
Улан-Удэнский аэропорт усилил меры безопасности
24.03.2024 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии разразился скандал вокруг известного «молочного» бренда
Товарный знак «Молоко Бурятии» может уйти в историю
25.03.2024 в 06:00
Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Бурятии продвигать свои товары и услуги
Многие виды помощи можно получить бесплатно или на условиях минимального софинансирования
22.03.2024 в 17:55
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на вебинар по бизнес-планированию
Участники вебинара узнают, как написать бизнес-план и заинтересовать инвесторов
22.03.2024 в 17:49
Женщинам Бурятии предложат собирать двигатели
За работу обещают хорошо платить
22.03.2024 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru