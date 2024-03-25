За неделю из Бурятии вывезли около двух тысяч кубометров лесоматериалов

С 18 по 24 марта, инспекторы Россельхознадзора на пункте пограничного контроля «Наушки» проверили товары на экспорт в Китай и соседнюю Монголию. Это тридцать крупных партий лесоматериалов из Бурятии – 1816 куб. м, одиннадцать партий зерна и продуктов его переработки – 370 тонн; три партии картонных коробок – 982 шт.

- Принято 46 заявлений для оказания госуслуг предпринимателям на выдачу и переоформлению фитосанитарных сертификатов. Принято решение об отказе в выдачи фитосанитарного сертификата на 2 заявления, поданные через российский экспортный центр (РЭЦ). По 44 заявлениям приняты положительные решения, - сообщили в Россельхознадзоре.

Также сотрудники ведомства проверили 70 партий подкарантинной продукции на ввоз в РФ, выписано 70 актов карантинного фитосанитарного контроля на импортную продукцию из Китая (семена подсолнечника, семена тыквы, кормовая добавка на растительной основе, содержащая холин хлорид, пищевые добавки) общим весом 1653 тонны.





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