Экономика и бизнес 25.03.2024 в 16:23
В Бурятии поддержат мастеров декоративно-прикладного искусства
Центр «Мой бизнес» начинает отбор участников для представления продукции на крупных региональных и международных мероприятиях
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой Бизнес» приглашает действующих предпринимателей и самозанятых граждан, занимающихся народно-декоративно-прикладным искусством, творческих людей республики представить свою продукцию. Им будут оказаны меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
- Поделиться своим талантом с широкой аудиторией предприниматели и самозанятые смогут на самых крупных мероприятиях этого года: День города, Наадан-Сурхарбан, Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», Международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2024», летняя торговая площадка в центральной части г. Улан-Удэ, а также на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме в г. Владивосток. Центр «Мой Бизнес» возьмет на себя организационные расходы, - рассказал Станислав Брыков, директор центра «Мой бизнес».
Приглашаем всех творческих людей республики рассказать о себе и показать свою продукцию на https://msp03.ru/lp/remeslo.
Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru. Тел 8-800-30-30-123.
- Поделиться своим талантом с широкой аудиторией предприниматели и самозанятые смогут на самых крупных мероприятиях этого года: День города, Наадан-Сурхарбан, Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», Международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2024», летняя торговая площадка в центральной части г. Улан-Удэ, а также на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме в г. Владивосток. Центр «Мой Бизнес» возьмет на себя организационные расходы, - рассказал Станислав Брыков, директор центра «Мой бизнес».
Приглашаем всех творческих людей республики рассказать о себе и показать свою продукцию на https://msp03.ru/lp/remeslo.
Узнайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки: msp03.ru. Тел 8-800-30-30-123.
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