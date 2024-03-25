На БАМе запущен новый разъезд на участке Дзелинда – Кирон

На Восточно-Сибирской железной дороге завершены строительно-монтажные работы на Разъезде 1152 км. Строительство разъезда выполнено в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Общая протяженность вновь уложенных путей составила 2,9 км, установлено 8 стрелочных переводов, 169 металлических опор контактной сети, более 60 км сетей сигнализации, централизации и блокировки. Выполнено строительство железобетонного моста, ремонт и реконструкция двух водопропускных труб.Построено здание для размещения работников оперативных служб, ведущих эксплуатационную работу. Установлено новое оборудование: устройства сигнализации и блокировки, дизель-генераторные агрегаты, компрессорная станция для снабжения сжатым воздухом системы автоматической пневмоочистки стрелочных переводов. Смонтированы две пассажирские платформы для посадки-высадки персонала и три пункта обогрева для работников, которые трудятся на открытом воздухе.Открытие движения по новому разъезду позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Лена - Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.Фото: company.rzd.ru