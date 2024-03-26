Глава Бурятии призвал бизнесменов открывать зарядные станции для электромобилей

В Бурятии с этого года начинается субсидирование строительства зарядных станций для электромобилей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.«На сегодня в республике уже работают 18 электрозаправочных станций. Учитывая, что из года в год количество электрокаров только растет, уверены, что такие заправочные станции будут очень востребованы. Предприниматели, решившие построить такие станции, смогут получить субсидии на закупку оборудования и технологическое присоединение», - отметил глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, максимальная сумма субсидии на одну зарядную станцию составит 60% от ее фактической стоимости, но не более 1,8 млн рублей. Операторы также смогут получить деньги на техническое присоединение станции к электросетям – 30% от платежа, но не более 900 тысяч рублей.Есть и ряд условий. Так, устанавливаемая станция должна быть только быстрой зарядки российского производства. Станция должна обеспечивать одновременную зарядку двух электрокаров. Получатель субсидии обязан обеспечить работу установленной ЭЗС в течение 5 лет, гарантировать ее круглосуточную работу и т.д.Как отметил Алексей Цыденов, такая господдержка стала возможной благодаря включению Бурятии в федеральный пилотный проект госпрограммы «Развитие энергетики».Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова