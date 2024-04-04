На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника

В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжается модернизация парка грузовой и специальной техники. На заводе ввели в эксплуатацию новый карьерный самосвал LGMG MT86H.Как сообщили в пресс-службе компании, машина занята на транспортировке известняка из карьера на дробильно-сортировочную фабрику и перевозке вскрышных пород. Ее максимальная грузоподъемность – 60 тонн, мощность двигателя – 420 лошадиных сил.Самосвал данной модели станет седьмым по счету в автопарке предприятия. Это проверенная техника, которая не один год эксплуатируется на площадке ООО «ТимлюйЦемент» и доказала свою эффективность. Новый самосвал заменит на линии «БелАЗ», отработавший нормативный срок службы.«Модернизация парка транспортных средств завода продолжится: в ближайшее время ожидается поступление бульдозера и фронтального погрузчика. Использование современной техники гарантирует высокую производительность и надежность рабочего процесса, – комментирует управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Немаловажно и улучшение условий труда для персонала – работать на новой технике комфортно и безопасно».Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»