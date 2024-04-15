Экономика и бизнес 15.04.2024 в 12:28
Экспортерам Бурятии помогут «цифровые атташе»
Они проведут вебинары об особенностях ведения бизнеса в разных странах
Текст: Андрей Константинов
Департамент цифровых технологий Минпромторга России продолжает развитие службы «цифровой атташе» в системе Торговых представительств России в иностранных государствах. «Цифровой атташе» призван обеспечивать поддержку выхода российских организаций в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг на зарубежные рынки. Также в рамках служба может оказывать консультационную, информационно-аналитическую и юридическую поддержку в иностранных государствах, в том числе в разрезе специфики региона, с учетом возможных барьеров и путях их преодоления.
Для популяризации работы службы «цифровой атташе» Департамент цифровых технологий Минпромторга совместно с Торговыми представительствами России в иностранных государствах готовят ряд вебинаров с привлечением отраслевых организаций, профильных объединений и институтов развития экосистемы экспорта России.
В ходе вебинаров спикеры расскажут актуальную информацию о специфике государств пребывания, текущем состоянии и трендах ИТ-рынков, особенностях ведения бизнеса в регионах и перспективных нишах, проблемных вопросах и возможных путях их решения.
Кроме того, участники вебинаров смогут получить разъяснения о деятельности Торговых представительств, а также порядок эффективного взаимодействия с «цифровыми атташе».
Вебинары пройдут в виде прямой трансляции в рамках официального канала Минпромторга России на площадке «Rutube» по ссылке.
Центра поддержки экспорта Бурятии приглашает представителей экспортоориентированных организаций принять участие в вебинарах.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: «Номер один»
Для популяризации работы службы «цифровой атташе» Департамент цифровых технологий Минпромторга совместно с Торговыми представительствами России в иностранных государствах готовят ряд вебинаров с привлечением отраслевых организаций, профильных объединений и институтов развития экосистемы экспорта России.
В ходе вебинаров спикеры расскажут актуальную информацию о специфике государств пребывания, текущем состоянии и трендах ИТ-рынков, особенностях ведения бизнеса в регионах и перспективных нишах, проблемных вопросах и возможных путях их решения.
Кроме того, участники вебинаров смогут получить разъяснения о деятельности Торговых представительств, а также порядок эффективного взаимодействия с «цифровыми атташе».
Вебинары пройдут в виде прямой трансляции в рамках официального канала Минпромторга России на площадке «Rutube» по ссылке.
Центра поддержки экспорта Бурятии приглашает представителей экспортоориентированных организаций принять участие в вебинарах.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Предварительный график вебинаров на 2024 год
Фото: «Номер один»
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