Экономика и бизнес 15.04.2024 в 12:28

Экспортерам Бурятии помогут «цифровые атташе»

Они проведут вебинары об особенностях ведения бизнеса в разных странах
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Текст: Андрей Константинов
Экспортерам Бурятии помогут «цифровые атташе»
Департамент цифровых технологий Минпромторга России продолжает развитие службы «цифровой атташе» в системе Торговых представительств России в иностранных государствах. «Цифровой атташе» призван обеспечивать поддержку выхода российских организаций в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг на зарубежные рынки. Также в рамках служба может оказывать консультационную, информационно-аналитическую и юридическую поддержку в иностранных государствах, в том числе в разрезе специфики региона, с учетом возможных барьеров и путях их преодоления.

Для популяризации работы службы «цифровой атташе» Департамент цифровых технологий Минпромторга совместно с Торговыми представительствами России в иностранных государствах готовят ряд вебинаров с привлечением отраслевых организаций, профильных объединений и институтов развития экосистемы экспорта России.

В ходе вебинаров спикеры расскажут актуальную информацию о специфике государств пребывания, текущем состоянии и трендах ИТ-рынков, особенностях ведения бизнеса в регионах и перспективных нишах, проблемных вопросах и возможных путях их решения.

Кроме того, участники вебинаров смогут получить разъяснения о деятельности Торговых представительств, а также порядок эффективного взаимодействия с «цифровыми атташе».

Вебинары пройдут в виде прямой трансляции в рамках официального канала Минпромторга России на площадке «Rutube» по ссылке.

Центра поддержки экспорта Бурятии приглашает представителей экспортоориентированных организаций принять участие в вебинарах.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Предварительный график вебинаров на 2024 год


Фото: «Номер один»
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