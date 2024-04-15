«Южный Байкал» провел «День качества» для подрядчиков и производителей

ФКУ «Южный Байкал» на своей площадке провело «День качества» для подрядных организаций и отечественных производителей техники и дорожно-строительных материалов для определения наиболее эффективных путей взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в мероприятии приняли участие компании из разных регионов страны: ООО «ТехноПласт» (Дзержинский), ООО «Специальные дорожные машины» (Челябинск), ООО «Завод «Дорожных машин» (Рыбинск), ООО «Технониколь» (Владивосток). Также в режиме видео-конференц-связи участвовало АО «Челябинский механический завод». Представители организаций имели возможность презентовать качество своей продукции подрядчикам.«На сегодняшний день один из самых важных вопросов для поддержания экономики в текущих условиях – это импортозамещение. Этим вопросом уже давно занимается Министерство транспорта России, а также Росавтодор. Подобные мероприятия позволяют популяризировать отечественных производителей техники и материалов для дорожных работ среди подрядных организаций», - сказал главный инженер ФКУ «Южный Байкал» Александр Чубаровский.Заместитель директора по развитию компании «ТехноПласт» Петр Островцев рассказал о разметочных материалах для автодорог.«У нас большой опыт работы, нашей компании уже 30 лет. Поэтому все существующие типы материалов для дорожной разметки, кроме готовых форм, мы делаем самостоятельно. Наше производство базируется в городе Клин, где мы разрабатываем, изготавливаем и испытываем в лаборатории материалы для дорожной разметки», - сообщил он.Особый интерес у подрядных организаций вызвала продукция предприятий, которые презентовали специальную дорожную технику. Например, автогрейдер тяжелого класса СДМ-25. Его представила организация «Специальные дорожные машины».«СДМ-25 – это тяжелый грейдер с увеличенной тяговой массой, она составляет больше 20 тонн. Именно благодаря этому увеличивается тяговое усилие, что позволяет в зимний период эффективнее работать по содержанию дорог, а в летний – по их восстановлению и строительству. К тому же при создании техники особое внимание уделили кабине машиниста. Теперь она стала просторнее, с большей площадью остекления. Также там установили комфортное сидение с пневматической подвеской и современную цифровую рулевую колонку», – рассказал менеджер отдела продаж ООО «Специальные дорожные машины» Алексей Пташко.Представители «Завода «Дорожных машин» поделились информацией о дорожных катках. Компания осуществляет полный технологический цикл, проектирует и изготавливает детали, а также занимается сборкой готовой продукции.Представители «Челябинского механического завода» рассказали о производстве и сервисном обслуживании автомобильных, гусеничных и специальных кранов для дорожного хозяйства.Фото: ФКУ «Южный Байкал»