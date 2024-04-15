Экономика и бизнес 15.04.2024 в 17:04

«Южный Байкал» провел «День качества» для подрядчиков и производителей

Особый интерес на встрече вызвала специальная дорожная техника
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Текст: Андрей Константинов
«Южный Байкал» провел «День качества» для подрядчиков и производителей
ФКУ «Южный Байкал» на своей площадке провело «День качества» для подрядных организаций и отечественных производителей техники и дорожно-строительных материалов для определения наиболее эффективных путей взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в мероприятии приняли участие компании из разных регионов страны: ООО «ТехноПласт» (Дзержинский), ООО «Специальные дорожные машины» (Челябинск), ООО «Завод «Дорожных машин» (Рыбинск), ООО «Технониколь» (Владивосток). Также в режиме видео-конференц-связи участвовало АО «Челябинский механический завод». Представители организаций имели возможность презентовать качество своей продукции подрядчикам.

«На сегодняшний день один из самых важных вопросов для поддержания экономики в текущих условиях – это импортозамещение. Этим вопросом уже давно занимается Министерство транспорта России, а также Росавтодор. Подобные мероприятия позволяют популяризировать отечественных производителей техники и материалов для дорожных работ среди подрядных организаций», - сказал главный инженер ФКУ «Южный Байкал» Александр Чубаровский.

Заместитель директора по развитию компании «ТехноПласт» Петр Островцев рассказал о разметочных материалах для автодорог.

«У нас большой опыт работы, нашей компании уже 30 лет. Поэтому все существующие типы материалов для дорожной разметки, кроме готовых форм, мы делаем самостоятельно. Наше производство базируется в городе Клин, где мы разрабатываем, изготавливаем и испытываем в лаборатории материалы для дорожной разметки», - сообщил он.

Особый интерес у подрядных организаций вызвала продукция предприятий, которые презентовали специальную дорожную технику. Например, автогрейдер тяжелого класса СДМ-25. Его представила организация «Специальные дорожные машины».

«СДМ-25 – это тяжелый грейдер с увеличенной тяговой массой, она составляет больше 20 тонн. Именно благодаря этому увеличивается тяговое усилие, что позволяет в зимний период эффективнее работать по содержанию дорог, а в летний – по их восстановлению и строительству. К тому же при создании техники особое внимание уделили кабине машиниста. Теперь она стала просторнее, с большей площадью остекления. Также там установили комфортное сидение с пневматической подвеской и современную цифровую рулевую колонку», – рассказал менеджер отдела продаж ООО «Специальные дорожные машины» Алексей Пташко.

Представители «Завода «Дорожных машин» поделились информацией о дорожных катках. Компания осуществляет полный технологический цикл, проектирует и изготавливает детали, а также занимается сборкой готовой продукции.

Представители «Челябинского механического завода» рассказали о производстве и сервисном обслуживании автомобильных, гусеничных и специальных кранов для дорожного хозяйства.

Фото: ФКУ «Южный Байкал»
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