Экономика и бизнес 16.04.2024 в 12:50

Жителей Бурятии призывают подать налоговые декларации

Их необходимо подать до 2 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают подать налоговые декларации

Жителей Бурятии призывают подать налоговые декларации. 2 мая 2024 года истекает срок представления декларации за 2023 год по доходам, полученным: от продажи (дарения) недвижимого имущества, транспорта; от сдачи имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; от полученного в дар недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Налогоплательщикам, обязанным задекларировать доходы, разосланы уведомления о представлении: декларации по форме 3-НДФЛ, пояснений, подтверждающих документов.

В налоговой инспекции пояснили, что необходимо проверить получение уведомлений в «Личном кабинете налогоплательщика ФЛ», почтовых отправлений по адресу регистрации и представить в обязательном порядке в ответ на полученные уведомления декларации, пояснения и иные документы.

- Также самый удобный и быстрый способ направить декларации, документы – это «Личный кабинет налогоплательщика ФЛ», - добавили в инспекции.


Фото: Номер один

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