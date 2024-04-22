Бурятия заняла 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства

Эксперты портала по поиску работы «hh.ru» составили рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года.

- Республика Бурятия во втором квартале 2024 года заняла 39 место по перспективности трудоустройства, набрав 71,79 балла. Примечательно, что за три месяца регион улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись сразу на 17 позиций, - отмечают эксперты.

В первом квартале 2024 года республика занимала 56 строчку рейтинга (тогда балл был ниже - 70,40). Так, на одну активную вакансию сейчас в регионе приходится 3,5 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть вырос (было 3,2). Средняя зарплата при этом составляет 68 400 рублей (+7 400 руб. к 1 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 18 360 рублей.

Среди соискателей региона 76 % в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 75 %) и только 1,7%, наоборот, хотели бы уехать из Бурятии (ранее – 1,8%).

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства во 2 квартале 2024 года остается республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла (в 1 квартале балл был выше – 77,42).

В топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20), Санкт-Петербург (74,19) и Свердловская область (74,03).





Данные предоставлены платформой hh.ru

Москва оказалась только на 61 месте (69,24 балла). По словам экспертов, это связано с тем, что в Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (88 400 руб. к 25 879 руб.).

Иркутская область занимает в этом рейтинге 25 место, с общим баллом 72,95 и медианной зарплатой 67300 рублей.





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