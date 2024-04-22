В минсельхозе Бурятии подвели итоги конкурса грантов

В минсельхозе Бурятии конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на получение грантов в сельском хозяйстве - «Агростартап», «Семейная ферма», «Развитие материально-технической базы сельхозкооперативов».

- 23 начинающих фермера получат на развитие собственного бизнеса поддержку в размере от 3 до 6 млн рублей. Шесть уже опытных хозяйств получат грант «Семейная ферма». Один сельхозкооператив получит грант на развитие овощеводства, - сообщили в министерстве.

С подробным списком победителей можно ознакомиться в социальных сетях министерства.





Фото: Номер один

