Экономика и бизнес 15.05.2024 в 14:43

Сергей Пашинский расширяет бизнес-империю

Аграрный магнат открыл современное картофелехранилище
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Текст: Андрей Константинов
Сергей Пашинский расширяет бизнес-империю
Гендиректор ООО «Гарантия-2» Сергей Пашинский (на фото крайний слева)
15 мая в селе Быково Кабанского района состоялось торжественное открытие и ввод в эксплуатацию нового картофелехранилища мощностью восемь тысяч тонн. Это инвестиционный проект ООО «Гарантия-2» - лидера по производству картофеля и овощей в Бурятии. По данным республиканского Минсельхоза, их продукция занимает 40% этого товарного сектора.

Как сообщил на открытии сам Сергей Пашинский, реализация инвестпроекта увеличит собственное производство картофеля с 10 до 18 тысяч тонн, а овощей - с 3,5 до 7 тысяч тонн к 2025 году. Картофелехранилище оснащено современным голландским оборудованием с компьютерным управлением, которое способно поддерживать необходимый режим микроклимата, что позволит избежать потерь при хранении.


- Сегодня состоялось открытие нового современного картофелехранилища и это только первый этап большого инвестиционного проекта общей стоимостью в 680 млн рублей. Второй этап предполагает строительство до 2026 года овощехранилища на 12 тысяч тонн. Здесь проделали большую работу во благо обеспеченности республики собственными картофелем и овощами, директор Сергей Миронович уже больше 20 лет работает в этом направлении. Успехов и процветания новому объекту АПК Бурятии, - пожелал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.


Поздравить руководителя хозяйства Сергея Пашинского пришли представители власти, партнёры по бизнесу и большая группа депутатов Народного Хурала.

- Поздравляю с таким значимым событием - открытием первой очереди современного овощехранилища. С его открытием можно планировать бизнес дальше. Такие комплексы очень нужны всем нам, ведь сохранить выращенную продукцию - ключевая задача. Это и продовольственная безопасность, и новые рабочие места, и поступление налогов, - заявил зампред Народного Хурала Бурятии Баир Гармаев.


Парламентарий заверил, что законодатели всецело уделяют внимание сельскому хозяйству, поддерживают аграриев и такие проекты.


Как отметили в Минсельхозе, в прошлом году в Бурятии побили собственные рекорды сбора картофеля и овощей, собрав 150 и 314 центнеров с гектара соответственно. И каждый год площади их посева увеличиваются. Поэтому вопрос с хранением урожая становится как нельзя актуальным.


- Реализация подобных проектов — важный шаг к решению вопросов не только хранения, но и ценообразования на эти продукты. Заготовленные впрок и в оптимальных условиях картофель и овощи могут постепенно отпускаться на рынок в течении года, что позволит избежать резкого скачка цен на эти товары, - подчеркнул Галсан Дареев.


Фото: Минсельхоз Бурятии, Народный Хурал Бурятии
Теги
сельское хозяйство

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