Экономика и бизнес 23.05.2024 в 17:18

Жители Бурятии могут отдать свою пенсию в долгосрочные сбережения

Это проводится в рамках государственной Программы долгосрочных сбережений
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут отдать свою пенсию в долгосрочные сбережения

В России с января 2024 года стартовала Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем и создать «подушку безопасности» на любые цели. Условия программы подробно изложены на сайте Мои финансы.   

– Уже 430 тысяч россиян стали участниками программы долгосрочных сбережений. По состоянию на 8 мая в программу долгосрочных сбережений привлечено ориентировочно 17,5 млрд рублей. Мы прогнозируем, что с каждым месяцем эта сумма будет увеличиваться, поскольку все больше и больше негосударственных пенсионных фондов выходят на рынок программы долгосрочных сбережений, – рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка России Ольга Шишлянникова.

Вкладывать на счет по договору долгосрочных сбережений можно не только личные средства. В любой момент на него можно перевести пенсионные накопления, если они находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Преимущество Программы долгосрочных сбережений пред обычным вкладом - государство течение первых трех лет будет софинансировать вложения - до 36 тысяч рублей в год. Более того, накопления ПДС будут пополняться и за счет инвестиционного дохода. Сформированные средства будут вкладываться в облигации федерального займа, инфраструктурные или корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги.

При всем этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами или сменить оператора в период действия договора. Договор можно заключить как на себя, так и в пользу своего ребенка или любого другого лица.

– Если откладывать на ребенка, который только родился, по две тысячи в месяц – это посильная сумма для многих, то за 15 лет у него накопится приличная сумма – 800 тысяч рублей, – привел пример расчета президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Сергей Беляков.

Закон о программе долгосрочных сбережений граждан был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года и вступил в силу 1 января 2024 года.


Фото: Номер один

 

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