Мечты о газе

Российские власти не смогли договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» (который проляжет через территорию Бурятии и Монголии) во время своего недавнего визита в Пекин. Причина неудачных переговоров - требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ. Поскольку Китай выворачивает руки Газпрому, пользуясь тем, что европейский рынок для монополии потерян, сроки поставок газа в Пекин и параллельная газификация Бурятии переносятся, судя по всему, на 2030 год и далее. В ситуации разбирался «Номер один».

Как потеряли рынок

Как известно, смог в Бурятии, возникающий в зимнее время, связан с неверным выбором топлива, вернее, его отсутствием – газа, который является топливом № 1 в мире для безопасного и экологического получения тепла. Кроме того, газ дешев. Например, жители газифицированных домов в столичных городах тратят в месяц на газ около 700 рублей и используют его для приготовления пищи и получения горячей воды, что в несколько раз дешевле, чем обогреваться электричеством.

Однако идея провести магистральный газопровод в Бурятию для Газпрома оказалась невыгодной. Дело в том, что монополия основные доходы получала при продаже газа в Европу. Газопроводы в ЕС были построены еще во времена СССР, и туда качали газ, получая сверхдоходы. Специально газифицировать Бурятию никто не собирался. Однако все поменялось в 2021 году, когда монополия ужесточила требования к европейским потребителям, начав последовательно сокращать поставки газа.

Цель была одна - под угрозой заморозки Европы поднять цены на газ. В 2022 году цены действительно выросли. Но европейцы быстро перестроились, начав закупать газ у конкурентов. В итоге, по словам вице-премьера Александра Новака, экспорт трубопроводного газа из России в ЕС снизился почти на 30%. Фактически потеряв большую часть рынка ЕС, Газпром по итогам 2023 года свалился в глубокий убыток, который составил 629 млрд рублей против прибыли 1,23 трлн рублей годом ранее. Неслучайно, столкнувшись с колоссальными потерями, «Газпром», одумавшись, весной 2024 года на 27% нарастил транзит газа в ЕС. Но эти объемы общей картины не поменяли.

Шанс для Бурятии

Потеряв европейский рынок, Газпром был вынужден развернуться на восток и попытаться продать больше трубопроводного газа в Китай. Соответственно, топ-менеджеры заявили, что для Бурятии отдельную трубу строить не будут, а вот поставить краник на будущей магистральной трубе в Китай в рамках газопровода «Сила-Сибири - 2» – пожалуйста.

У Бурятии, которая ждет газа десятилетиями, появился уникальный шанс. В марте 2023 года глава Газпрома Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что холдингу дано поручение осуществить газификацию Забайкалья и Бурятии до 1 января 2032 года. «Сила Сибири - 2» — совместный проект российского Газпрома и китайской CNPC. Газопровод должен пройти через территории Бурятии и Монголии. Его протяженность составит 6,7 тыс. км.

Максимальные объемы потребления газа Бурятией и Забакраем могут составить 3,5 млрд кубометров в год, отмечал Миллер.

В Бурятии в том же году даже создали «штаб по газификации».

Тем не менее Китай отказал в реализации проекта по нынешним ценам на газ.

Так, российские власти не смогли договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» во время своего недавнего визита в Пекин. «Коммерсант» сообщает о том, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири - 2». Причина неудачных переговоров - требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ. Кроме того, российскую сторону не устраивает тот факт, что Китай готов взять обязательство покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа. В МИД КНР после публикаций в СМИ заявили, что китайская сторона готова взаимодействовать с Россией для реализации «этого важного консенсуса».

Добавим, что, когда строился газопровод «Сила Сибири - 1», китайцы давали деньги на стройку, а Газпром сейчас расплачивается газом по сходной цене. Сейчас китайцы явно не готовы давать монополии ссуды, соответственно, Газпрому придется строить трубу самостоятельно и на свои деньги, а потом поставлять в Китай очень дешевый и трудноокупаемый в перспективе газ. Причем строить самому, без китайских денег, как раньше, Газпрому очень сложно. Ловушка для Газпрома очень глубока, и в ней нет выхода.

Не тот уровень

Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что подход Газпрома постоянно просить принять Китай новые объемы трубопроводного газа по согласованной цене в корне неверен.

- Необходимо говорить не о трубопроводе, а о комплексном решении – строительстве транспортного коридора Пекин - Улан-Батор – Москва - Мадрид, а это не только железная дорога и высокоскоростная автомагистраль, но и оптоволоконные коммуникации, газовые и нефтяные - все в одном, - говорит Анатолий Масловский. - Китай очень уязвим с моря, и его экспорт США могут перекрыть на раз-два, и через пару месяцев все в Китае остановится. Потому диверсификация и связывание между собой двух крупнейших рынков – ЕС и Китая - для него важно как никогда. Как только будет достигнуто соглашение о начале реализации транспортного коридора Восток - Запад, так и все вопросы с ценой на газ быстро решатся. Это такие мелочи, на которые никто не будет обращать внимание.

По словам экономиста, многие участки этого транспортного коридора уже имеются и их необходимо модернизировать. Деньги на реализацию проекта у инвесторов со всего мира найдутся сразу же после того, как появятся перспективы и конкретные контуры судьбоносного для мировой торговли решения.

Десять лет без права

Эксперт в области теплоэнергетики Бурятии Владимир Афанасьев говорит, что сроки начала строительство газопровода «Сила Сибири - 2» явно сдвигаются, но поставлять в убыток газ в Китай никто не станет.

- Будут ждать ту цену, которая окупит вложения, иначе нечего и начинать. Поэтому вопрос, когда газ придет в Бурятию и будет совершен переход от угольной генерации на газовую, я считаю, решится очень даже не скоро, - уверен эксперт.

Специалисты добавляют, что сегодня Китай ускоренно возводит очередную ветку газопровода из Туркменистана и наращивает диверсификацию поставок. К тому же критической потребности в дополнительных поставках трубопроводного газа у Китая нет, поэтому он сколько угодно может дожидаться льготной цены, которая может быть в несколько раз дешевле европейской.

В свою очередь, Газпрому тоже деваться некуда. Потеряв рынок Европы, излишки газа нужно куда-то сбывать. Ведь в противном случае необходимо глушить скважины. Поэтому не исключен вариант, что монополия будет планово-убыточно сама строить газопровод и поставлять также планово-убыточно газ в Китай. В этом случае Бурятия может выиграть лишь в скорости газификации республики, которая начнется после прихода магистральной трубы в регион.

Однако, учитывая позицию «старшего брата» ждать, когда клиент выбросит белый флаг, срок начала перевода экономики Бурятии на газ явно сдвигается дальше 2032 года. Так недалеко и до десятилетия. Но если обещать газ через десять лет, то это означает, что газа не будет никогда. Слишком долгий срок для нашего быстротекущего времени. Тем не менее на 8 июля в Тункинском районе Бурятии запланировано проведение публичных слушаний с целью оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» на участке «КС-20 Хангобойская» - «КС-21 Санагинская» на территории национального парка «Тункинский». Пока предполагается оценить на местности возможность обустройства инженерных сооружений для строительства газопровода.





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