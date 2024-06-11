С 1 сентября на кассах начнет действовать режим онлайн-проверки для молочных продуктов и упакованной воды

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944 с 1 сентября 2024 г. вступают в силу требования о разрешительном режиме на кассе для молочной продукции и упакованной воды.

На кассе будут блокироваться продажи маркированных товаров, у которых есть проблемы с кодами «Data Matrix», истек срок годности и т.п.

Продавец маркированных товаров должен соответствовать всем требованиям, установленным правилами маркировки отдельных видов товаров, а также иметь программное обеспечение, позволяющее осуществлять обмен сведениями и (или) электронными документами с информационной системой маркировки.

По вопросам работы с маркированными товарами на базе Центра развития перспективных технологии (ЦРПТ) для предпринимателей, разработчиков и поставщиков оборудования создан цифровой ресурс «Честное сообщество».

В «Честном сообществе» в том числе имеются:

- ответы на любые вопросы о маркировке;

- информация для начала работы с системой маркировки;

- кейсы в виде наглядных схем, чек-листов и интервью от опытных участников;

- понятные инструкции, шпаргалки и пояснения от ЦРПТ.

Зарегистрироваться на платформе и узнать подробности можно по ссылке: https://markirovka.ru/.

Фото: loon.site