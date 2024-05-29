Экономика и бизнес 29.05.2024 в 11:58

В России упростили выдачу субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке

Теперь можно строить глэмпинги незаводского производства
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России упростили выдачу субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке

Правительство РФ утвердило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей в регионах Дальнего Востока, Арктики и на Крайнем Севере, сообщили в минэкономразвития России.

Предприниматели, реализующие проекты на этих территориях, теперь могут получить субсидии на строительство глэмпингов незаводского производства, что значительно упростит им ведение турбизнеса.

- Решение связано с отдалённостью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку. Оно позволит поддержать инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов, снизить затраты и сократить сроки реализации проектов в том числе, в отдаленных районах, - объяснили в правительстве.

Программа субсидирования строительства модульных гостиниц является одной из наиболее востребованных в рамках нацпроекта по туризму.


Фото: правительство РБ

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