В России упростили выдачу субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке

Правительство РФ утвердило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей в регионах Дальнего Востока, Арктики и на Крайнем Севере, сообщили в минэкономразвития России.

Предприниматели, реализующие проекты на этих территориях, теперь могут получить субсидии на строительство глэмпингов незаводского производства, что значительно упростит им ведение турбизнеса.

- Решение связано с отдалённостью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку. Оно позволит поддержать инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов, снизить затраты и сократить сроки реализации проектов в том числе, в отдаленных районах, - объяснили в правительстве.

Программа субсидирования строительства модульных гостиниц является одной из наиболее востребованных в рамках нацпроекта по туризму.





Фото: правительство РБ