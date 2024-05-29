В Бурятии центр «Мой Бизнес» первым в России внедрил ИИ для быстрого решения бизнес-задач

«Первые заявки на использование ИИ уже поступили и помогли предпринимателям в решении задач. Результаты поражают скоростью решений, предложенные концепции имеют неповторимый дизайн и большой выбор для внедрения», - сообщил директор центра «Мой Бизнес» Станислав Брыков.







Услуга предоставляется бесплатно как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан, делая инновационные решения доступными и применимыми. В рамках консультаций эксперты предлагают от 5 до 10 вариантов решений на выбранные позиции, представленные нейросетью.







«Искусственный интеллект – это мощный инструмент для эффективных бизнес-решений. Новая услуга позволит нам, предпринимателям, получить качественные и креативные идеи для развития своего бизнеса. Мне понравился результат, который получился благодаря ИИ. Логотип получился ярким, красочным и современным и превзошел все мои ожидания. Думаю, такая услуга была бы очень дорогой у дизайнера, а здесь мне помогли совершенно бесплатно. В дальнейшем планирую воспользоваться услугой центра «Мой бизнес» по изготовлению вывески», - рассказала предприниматель Наталья Трифонова.







Центр «Мой Бизнес» запустил уникальную услугу господдержки, используя искусственный интеллект для решения бизнес-задач. Эта новая услуга предоставляет предпринимателям и самозанятым республики профессиональные консультации по созданию концепций в различных областях бизнеса, таких как:- дизайн интерьеров,-логотипы,-названия и слоганы,-разработка упаковки-коммерческие предложения, а также подготовка рекламных фотографий.Новое направление в консультировании предпринимателей открывает широкие перспективы для использования ИИ в развитии бизнеса, способствуя его росту и конкурентоспособности на рынке. Мера государственной поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии