Экономика и бизнес 29.05.2024 в 12:08

В Бурятии центр «Мой Бизнес» первым в России внедрил ИИ для быстрого решения бизнес-задач

Услуга предоставляется бесплатно как для предпринимателей, так и для самозанятых
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии центр «Мой Бизнес» первым в России внедрил ИИ для быстрого решения бизнес-задач
Центр «Мой Бизнес» запустил уникальную услугу господдержки, используя искусственный интеллект для решения бизнес-задач. Эта новая услуга предоставляет предпринимателям и самозанятым республики профессиональные консультации по созданию концепций в различных областях бизнеса, таких как:

- дизайн интерьеров,
-логотипы,
-названия и слоганы,
-разработка упаковки
-коммерческие предложения, а также подготовка рекламных фотографий.  

«Первые заявки на использование ИИ уже поступили и помогли предпринимателям в решении задач. Результаты поражают скоростью решений, предложенные концепции имеют неповторимый дизайн и большой выбор для внедрения», - сообщил директор центра «Мой Бизнес» Станислав Брыков.


Услуга предоставляется бесплатно как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан, делая инновационные решения доступными и применимыми. В рамках консультаций эксперты предлагают от 5 до 10 вариантов решений на выбранные позиции, представленные нейросетью. 

 
«Искусственный интеллект – это мощный инструмент для эффективных бизнес-решений. Новая услуга позволит нам, предпринимателям, получить качественные и креативные идеи для развития своего бизнеса. Мне понравился результат, который получился благодаря ИИ. Логотип получился ярким, красочным и современным и превзошел все мои ожидания. Думаю, такая услуга была бы очень дорогой у дизайнера, а здесь мне помогли совершенно бесплатно. В дальнейшем планирую воспользоваться услугой центра «Мой бизнес» по изготовлению вывески», - рассказала предприниматель Наталья Трифонова.

 
Новое направление в консультировании предпринимателей открывает широкие перспективы для использования ИИ в развитии бизнеса, способствуя его росту и конкурентоспособности на рынке. Мера государственной поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии
Теги
поддержка бизнеса искусственный интеллект

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