Экономика и бизнес 07.06.2024 в 12:12

«ТимлюйЦемент» готов к строительному сезону – 2024

В производственных цехах выполнены все плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
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Текст: Служба информации "Номер один"
«ТимлюйЦемент» готов к строительному сезону – 2024

В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») завершилась подготовка к строительному сезону 2024 года. В производственных цехах выполнены плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

В частности, в цехе «Горный» закончился ремонт дробильно-сортировочной фабрики. Проведенные работы на щековой и конусной дробилках обеспечат надежность функционирования фабрики в летний сезон, что, в свою очередь, гарантирует бесперебойную поставку на завод основного сырья для производства цемента.

Готов к пиковым нагрузкам строительного сезона – 2024 и мельничный парк предприятия. В цехе «Помол» завершились комплексные плановые ремонты сырьевых мельниц № 2 и 5, цементных мельниц № 6, 8 и 9.

Особое внимание уделено мельнице № 3 – специалисты подготовили ее к запуску в эксплуатацию после масштабной реконструкции. На данной установке заменили корпус, увеличив его диаметр с 2,2 метра до 2,6 метра, для достижения 30-процентного прироста часовой производительности агрегата. Это один из этапов реализации крупного проекта по увеличению помольных мощностей предприятия. К следующему этапу, предусматривающему техническое перевооружение сырьевой мельницы № 5 с переводом на помол цемента, заводчане приступят в июне 2024 года.

В цехе «Обжиг» начались плановые работы на вращающейся печи № 3, сразу после ее запуска ремонтники переключатся на печь № 1. Проводимый традиционно комплекс мероприятий не сказывается на производственной деятельности ООО «ТимлюйЦемент» в разгар строительного сезона, поскольку за период с января по май на предприятии создается необходимый запас клинкера.

Кроме того, на предприятии продолжается модернизация транспорта. Весной парк спецтехники пополнили карьерный самосвал, бульдозер и фронтальный погрузчик. Машины заняты в работах на Таракановском карьере.

«Тимлюйский цементный завод готов к возможным повышенным нагрузкам строительного сезона: проведены все плановые ремонты оборудования, обновлена техника, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

 

Фото: ООО «ТимлюйЦемент»

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тимлюйский цементный завод Бурятия

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