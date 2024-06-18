Предпринимателей Бурятии приглашают на Акселератор социальных проектов

В центре «Мой бизнес» стартует программа «Акселератор социальных проектов», направленная на повышение устойчивости проектов в сфере социального предпринимательства. Обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно.

- Образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают более одного года, заинтересованы в начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере социального предпринимательства, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты от минпромторга Бурятии в 2024-2025 гг., - пояснили в министерстве промышленности и торговли Бурятии.

Участники акселератора узнают об особенностях работы в социальной сфере, способах тестирования бизнес-модели, способах повышения эффективности продвижения проекта и получат навыки эффективной презентации. После прохождения обучения участникам выдаются сертификаты.

Акселератор социальных проектов проводится в рамках оказания комплексной услуги совместно с проведением скоринга и консультации об услугах центра инноваций социальной сферы «Мой бизнес».

Старт обучающей программы 18 июля.

Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/akselerator-sotsialnykh-proektov_16329/

Фото: минпромторг Бурятии