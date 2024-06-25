Экономика и бизнес 25.06.2024 в 09:52

Начальником ВСЖД снова назначен Василий Фролов

Он будет совмещать две должности
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Текст: Андрей Константинов
Начальником ВСЖД снова назначен Василий Фролов
Приказом генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Василий Фролов. Он будет совмещать этот пост с должностью заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам развития Восточного полигона, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Василий Фролов родился в 1965 году в Брянской области. В 1988 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте». После института прошел трудовой путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги.

Руководил станцией Тамбов, занимал различные руководящие позиции на Московской железной дороге. С декабря 2011 года работал в должности начальника Восточно-Сибирской железной. В феврале 2021 года решением совета директоров ОАО «РЖД» был назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД» – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного

Напомним, ранее в Иркутске до 11 августа арестовали экс-начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова. Его обвиняют в получении взятки.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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