В Бурятию ввезли тонны крабового мяса и палочек из Китая

Под контролем Россельхознадзора более 18 тонн крабового мяса и палочек ввезены в Бурятию из Китая. Пред этим вся продукция была тщательно проверена.

- 20 мая 2024 года управлением Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия в рамках пограничного ветеринарного контроля на станции «Тальцы» Восточно-Сибирской железной дороги осуществлен досмотр более 18 тонн крабовых палочек и крабового мяса. Подконтрольная импортная продукция поступила из Китая в адрес предпринимателя из Бурятии, - сообщили в Россельхознадзоре.

Госинспекторы ветеринарного надзора взяли пробы для проведения исследований на показатели качества и безопасности продукции.

17 июня по результатам экспертизы были получены отрицательные результаты по содержанию тяжелых металлов – кадмий, мышьяк, ртуть, свинец. Нарушений законодательства в части, касающейся законности происхождения импортируемой продукции, не выявлено.

После проведения всех исследований предпринимателю была оформлена ветеринарно-сопроводительная документация для ввоза крабового мяса в Бурятию.

Фото: loon.site