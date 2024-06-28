Экономика и бизнес 28.06.2024 в 17:18

В Бурятии компания по производству строительных смесей увеличила объем производства

Это стало возможным благодаря господдержке
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии компания по производству строительных смесей увеличила объем производства

Компания «Опти Макс» завершила модернизацию производства штукатурного раствора и сухих строительных смесей благодаря господдержке. Предприятие получило от Гарантийного фонда Бурятии (Региональный фонд развития промышленности) два льготных целевых займа на развитие - 5, 1 млн рублей в 2021 году и 6,083 млн. рублей в 2022.

- Компания «Опти Макс», специализирующаяся на производстве штукатурного раствора и сухих строительных смесей, успешно завершила проект по модернизации своего технологического процесса. Проект был разделен на два этапа, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На первом этапе компания приобрела и ввела в эксплуатацию новое оборудование для модернизации производства штукатурного раствора. Это позволило значительно увеличить объем производства, отказавшись от ручных операций. Завершение первого этапа проекта в ноябре 2022 года принесло ООО «Опти Макс» награду в номинации «Прорыв года».

На втором этапе компания сосредоточилась на модернизации производства сухих строительных смесей. С установкой нового оборудования в августе 2023 года удалось увеличить объем производства примерно в 5 раз и значительно повысить качество выпускаемой продукции благодаря автоматизации процесса дозировки компонентов.

Благодаря успешной модернизации и постоянному росту объемов производства, компания продолжает укреплять свои позиции на рынке и предлагать качественные строительные материалы для использования в строительстве и ремонте. Общий объем производства продукции составляет около 9000 тонн в год. 

Гарантийный фонд Бурятии оказывает господдержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 

Всего за 2023 год 15 предприятий Бурятии получили льготные займы на общую сумму 321,8 млн рублей.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
гарантийный фонд Бурятия правительство бурятии

Все новости

Житель Бурятии воткнул нож в спину жены
28.06.2024 в 17:39
На ремонт дорог в Бурятии в прошлом году потратили около 16 миллиардов рублей
28.06.2024 в 17:25
В Улан-Удэ горел заброшенный дом
28.06.2024 в 17:19
В Бурятии компания по производству строительных смесей увеличила объем производства
28.06.2024 в 17:18
Житель Бурятии получил уголовку за покупки по чужой карте
28.06.2024 в 16:42
Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее
28.06.2024 в 16:30
В Бурятии почтальон обокрала местных пенсионеров
28.06.2024 в 15:53
Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!
28.06.2024 в 14:59
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
28.06.2024 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Компании из Бурятии участвуют в международном форуме в Беларуси
Там они представят свой экспортный потенциал
28.06.2024 в 11:37
Модернизации БАМа помогут более тысячи студентов со всей страны
Бойцы студотрядов будут привлечены к летним работам на станциях БАМа в Бурятии
27.06.2024 в 14:45
В «Горной компании» отметили 65-летие карьера «Татарский Ключ»
На торжества собрались свыше ста человек – ветераны и действующие сотрудники карьера
27.06.2024 в 12:14
В Бурятию ввезли тонны крабового мяса и палочек из Китая
Россельхознадзор не нашел в продукции тяжелых металлов
27.06.2024 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru