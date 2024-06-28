В Бурятии компания по производству строительных смесей увеличила объем производства

Компания «Опти Макс» завершила модернизацию производства штукатурного раствора и сухих строительных смесей благодаря господдержке. Предприятие получило от Гарантийного фонда Бурятии (Региональный фонд развития промышленности) два льготных целевых займа на развитие - 5, 1 млн рублей в 2021 году и 6,083 млн. рублей в 2022.

- Компания «Опти Макс», специализирующаяся на производстве штукатурного раствора и сухих строительных смесей, успешно завершила проект по модернизации своего технологического процесса. Проект был разделен на два этапа, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На первом этапе компания приобрела и ввела в эксплуатацию новое оборудование для модернизации производства штукатурного раствора. Это позволило значительно увеличить объем производства, отказавшись от ручных операций. Завершение первого этапа проекта в ноябре 2022 года принесло ООО «Опти Макс» награду в номинации «Прорыв года».

На втором этапе компания сосредоточилась на модернизации производства сухих строительных смесей. С установкой нового оборудования в августе 2023 года удалось увеличить объем производства примерно в 5 раз и значительно повысить качество выпускаемой продукции благодаря автоматизации процесса дозировки компонентов.

Благодаря успешной модернизации и постоянному росту объемов производства, компания продолжает укреплять свои позиции на рынке и предлагать качественные строительные материалы для использования в строительстве и ремонте. Общий объем производства продукции составляет около 9000 тонн в год.

Гарантийный фонд Бурятии оказывает господдержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Всего за 2023 год 15 предприятий Бурятии получили льготные займы на общую сумму 321,8 млн рублей.

Фото: правительство Бурятии