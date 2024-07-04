Центр поддержки экспорта Бурятии продуктивно провел встречу с торгпредами РФ

Центр поддержки экспорта Бурятии принял участие во встрече с торговыми представителями РФ в разных странах. Мероприятие состоялось 2 июля на площадке Технограда (ВДНХ) в г. Москва при поддержке Российского центра экспорта.

На встрече присутствовали более 40 торговых представителей РФ в иностранных государствах.









- Удалось продуктивно провести встречи с торгпредами из следующих стран: Белоруссия, ОАЭ, Сингапур, Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Узбекистан, Китай, Турция, Таиланд, Монголия, Иран и многие другие, - рассказывает руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Гылыпкылов.

Во время рабочей встречи руководители Центров поддержки экспорта со всей страны смогли познакомиться с торговыми представителями РФ в иностранных государствах, обсудить возможности и меры поддержки экспортно- ориентированного бизнеса из российского региона на территории иностранного государства.

Кроме того, руководители региональных Центров поддержки экспорта смогли получить ответы на такие важные вопросы, как перспективные ниши экспорта российской продукции, таможенные и технические барьеры в иностранном государстве для российской продукции или услуг, логистические маршруты экспорта российской продукции, каналы продвижения на территории иностранного государства, эффективные инструменты для продвижения российской продукции, таможенные и другие экономические данные на территории иностранного государства и другие вопросы.

- Со многими торговыми представителями я уже давно знаком лично. Очень приятно, что они хорошо знают нашу республику и наши бурятские компании и предприятия. По итогу встречи с торговыми представителями РФ мы договорились провести встречи в формате «Час с торговым представителем РФ» с привлечением региональных экспортно-ориентированных компаний. Эти встречи помогут компаниям из Бурятии получить актуальную информацию по заинтересованной стране, - поделился итогами встреча Руслан Гылыпкылов.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Бурятии