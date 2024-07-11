На Восточном экономическом форуме Бурятия покажет экспозицию в буддийском стиле. ВЭФ пройдёт во Владивостоке 3-6 сентября (возрастное ограничение 6+).

В этом году на «Улице Дальнего Востока» Бурятия представит оригинальную экспозицию «Байкал. Бурятия. Место силы».

Гостей экспозиции познакомят с бурятскими традициями, расскажут о республике и перспективах дальнейшего развития региона. Павильон будет оформлен в духе буддизма: изогнутая крыша, напоминающая дуган, будет подсвечена в вечернее и ночное время, а ступа – символ просветления – будет установлена на вершине павильона.

В бурятском павильоне традиционно пройдут мастер-классы, выступления творческих коллективов и дегустация блюд национальной кухни. Интерактивное оборудование поможет гостям окунуться в атмосферу быта народов Бурятии и совершить экскурсию на озеро Байкал.

В спортивной программе ВЭФ запланированы различные соревнования: по гребному спорту, шахматный турнир, по конному спорту, Кубок России по водно-моторному спорту.

В культурной программе ВЭФ-2024 - концертные и выставочные мероприятия, насыщенная программа Приморской сцены Мариинского театра, джазовые вечера в Нагорном парке, участие творческих коллективов и отдельных исполнителей на «Улице Дальнего Востока».

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство РБ