Экономика и бизнес 12.07.2024 в 16:52
Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
Бывший следователь проведет для предпринимателей семинар на «криминальную» тему
Текст: Иван Иванов
В Бурятии центр предпринимательства «Мой бизнес» приглашает собственников крупных компаний и топ-менеджеров на юридический практико-ориентированный семинар и тренинг по теме: «Минимизация коррупционных и иных криминальных рисков бизнеса, защита от незаконного обвинения».
«Семинар-тренинг является уникальной возможностью для управленцев не просто научиться чему-то, а понять и организовать реальную защиту своего бизнеса от рисков уголовного преследования», - сообщили в центре «Мой бизнес».
Основным спикером мероприятия выступит Юрий Петрович Гармаев – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Бурятия. В прошлом – прокурорский работник, следователь по особо важным делам со специализацией «коррупционные и должностные преступления». Также примут активное участие опытные адвокаты, специализирующиеся на юридической защите предпринимательства.
Вопросы, которые будут рассмотрены в первой части – на семинаре:
- Типичные коррупционные и иные криминальные риски бизнеса (взяточничество, мошенничество, хищения и другие);
- Как выявляются и расследуются преступления в отношении представителей бизнеса;
- Профилактика и минимизация криминальных рисков руководителей и сотрудников;
- Защита от клеветы (недобросовестная конкуренция) и незаконного обвинения в преступлениях.
Вопросы второй части – тренинга (проводит профессор и адвокаты):
- Что делать, если в офисе начался обыск, выемка?
- Как себя вести, если требуют разблокировать телефоны?
- Как реагировать, если руководителя или сотрудников вызывают на опрос/допрос, «беседу» в правоохранительный орган и многие другие.
После тренинга по желанию будет предложен правовой аудит некоторых сфер деятельности компании с выездом в ее офис и рекомендациями для юридического отдела, отдела безопасности, других подразделений.
Семинар пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Мероприятие состоится 17 июля по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».
Количество мест на мероприятии ограничено, регистрация по ссылке.
Фото: msp03.ru
«Семинар-тренинг является уникальной возможностью для управленцев не просто научиться чему-то, а понять и организовать реальную защиту своего бизнеса от рисков уголовного преследования», - сообщили в центре «Мой бизнес».
Основным спикером мероприятия выступит Юрий Петрович Гармаев – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Бурятия. В прошлом – прокурорский работник, следователь по особо важным делам со специализацией «коррупционные и должностные преступления». Также примут активное участие опытные адвокаты, специализирующиеся на юридической защите предпринимательства.
Вопросы, которые будут рассмотрены в первой части – на семинаре:
- Типичные коррупционные и иные криминальные риски бизнеса (взяточничество, мошенничество, хищения и другие);
- Как выявляются и расследуются преступления в отношении представителей бизнеса;
- Профилактика и минимизация криминальных рисков руководителей и сотрудников;
- Защита от клеветы (недобросовестная конкуренция) и незаконного обвинения в преступлениях.
Вопросы второй части – тренинга (проводит профессор и адвокаты):
- Что делать, если в офисе начался обыск, выемка?
- Как себя вести, если требуют разблокировать телефоны?
- Как реагировать, если руководителя или сотрудников вызывают на опрос/допрос, «беседу» в правоохранительный орган и многие другие.
После тренинга по желанию будет предложен правовой аудит некоторых сфер деятельности компании с выездом в ее офис и рекомендациями для юридического отдела, отдела безопасности, других подразделений.
Семинар пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Мероприятие состоится 17 июля по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».
Количество мест на мероприятии ограничено, регистрация по ссылке.
Фото: msp03.ru
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