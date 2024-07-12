Экономика и бизнес 12.07.2024 в 16:52

Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах

Бывший следователь проведет для предпринимателей семинар на «криминальную» тему
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
В Бурятии центр предпринимательства «Мой бизнес» приглашает собственников крупных компаний и топ-менеджеров на юридический практико-ориентированный семинар и тренинг по теме: «Минимизация коррупционных и иных криминальных рисков бизнеса, защита от незаконного обвинения».

«Семинар-тренинг является уникальной возможностью для управленцев не просто научиться чему-то, а понять и организовать реальную защиту своего бизнеса от рисков уголовного преследования», - сообщили в центре «Мой бизнес».
 
Основным спикером мероприятия выступит Юрий Петрович Гармаев – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Бурятия. В прошлом – прокурорский работник, следователь по особо важным делам со специализацией «коррупционные и должностные преступления». Также примут активное участие опытные адвокаты, специализирующиеся на юридической защите предпринимательства.   

Вопросы, которые будут рассмотрены в первой части – на семинаре:   

- Типичные коррупционные и иные криминальные риски бизнеса (взяточничество, мошенничество, хищения и другие);

- Как выявляются и расследуются преступления в отношении представителей бизнеса;

- Профилактика и минимизация криминальных рисков руководителей и сотрудников;
 
- Защита от клеветы (недобросовестная конкуренция) и незаконного обвинения в преступлениях.
 
Вопросы второй части – тренинга (проводит профессор и адвокаты):

- Что делать, если в офисе начался обыск, выемка?

- Как себя вести, если требуют разблокировать телефоны?
 
- Как реагировать, если руководителя или сотрудников вызывают на опрос/допрос, «беседу» в правоохранительный орган и многие другие.

После тренинга по желанию будет предложен правовой аудит некоторых сфер деятельности компании с выездом в ее офис и рекомендациями для юридического отдела, отдела безопасности, других подразделений.

Семинар пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.   
   
Мероприятие состоится 17 июля по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 центр «Мой Бизнес».

Количество мест на мероприятии ограничено, регистрация по ссылке.

Фото: msp03.ru
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