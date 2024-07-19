В Бурятии построят огромный туркомплекс на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов в присутствии вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко подписал соглашение с компанией «Чудо Байкал» о строительстве гостиничного комплекса в «Байкальской гавани». Соглашение подписано в рамках федерального проекта по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал».Вице-премьер отметил, что проект, реализуемый по поручению президента Владимира Путина, самый масштабный в истории современной России. В его рамках турпоток будет увеличен до 10 млн туристов в год, а также создано 70 тысяч номеров и 70 км новых пляжей.«Соглашение между Республикой Бурятия и стратегическим инвестором позволит создать два новых туристических комплекса – «Чудо Байкал» и «Лотос». Всего на территории республики в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется 7 инвестпроектов, что позволит увеличить турпоток примерно на 2 млн человек в год. Для гостей будут построены дополнительно свыше 5 тысяч номеров, а для жителей региона планируется создать не менее 3 тысяч новых рабочих мест», – сказал Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, реализация проекта в Бурятии позволит активно развивать оздоровительный и экологический туризм вокруг Байкала. Он особо подчеркнул, что это будет качественный и безопасный отдых для граждан страны и зарубежных туристов.Как сообщил глава Бурятии, в рамках соглашения компания «Чудо Байкал» построит два объекта - туркомплекс и многофункциональный комплекс. В них разместятся отель, коттеджи, гостевые дома, апартаменты, глэмпинги - всего более 500 номеров. Также будут построены спа-центр с термальной зоной, спортивный комплекс с детским центром, зона активного отдыха (зиплайн, веревочный парк и т.д.), мотоклуб, этнодеревня, центр водных видов спорта «Аква мир» с театром, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и театрально-цирковая арена.Фото: пресс-служба правительства Бурятии