В Бурятии продолжается гонка депозитных ставок

В Бурятии банки начали повышать ставки по вкладам и счетам еще до решения Центробанка о повышении ключевой ставки выше 16% годовых. По мнению экспертов, такими действиями монетарные власти пытаются всеми силами «заморозить» избыточную рублевую массу, выплаченную военнослужащим, семьям и работникам оборонных предприятий, чтобы эти деньги не вызвали дополнительного всплеска инфляции.На прошлой неделе работающие в республике основные банки Российской Федерации подняли ставки по депозитам выше 19% годовых. Последний раз вкладчики наблюдали такие высокие ставки около десяти лет назад, когда депозитная доходность превысила 20%. На тот момент Россию поразил сильный экономический кризис, ударивший в основном по рынку жилья.Повышать ставки по вкладам банки начали еще летом прошлого года, сразу после того, как в Центробанке решили постепенно поднять ключевую ставку с целью «заморозить» деловую активность, а также перевести бизнес и население в режим сбережений, а не трат.В ЦБ искренне считают, что удорожание кредитов не позволит участникам рынка поднимать цены. Однако такая стратегия пока не оправдала себя.Сегодня в целом с банками творится нечто странное. После поднятия для граждан лимита переводов без комиссии между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей резко изменился характер привлечения средств на срочные депозиты. Отчетность ряда крупных банков показывает резкий рост средств граждан на депозитах, сменяющийся столь же аномальными спадами.Банкиры считают, что эти явления между собой не связаны, а все дело исключительно в их тарифной политике. Однако эксперты отмечают, что возможность переводить большие суммы без комиссии могла спровоцировать активизацию перетока средств вкладчиков как дополнительный фактор.Согласно отчетности банков, размещенной на сайте Центрального банка Российской Федерации, в предыдущие два месяца у ряда крупных банков резко изменился характер привлечения средств физических лиц на срочные депозиты.С начала текущего года у известного всем СберБанка каждый месяц объем вкладов увеличивался примерно на 100 млрд рублей. Но за май рост недотянул до 80 млрд, зато в июне он был колоссальный - показатель взлетел до 650 млрд рублей.Тинькофф Банк, с недавних пор переименовавшийся в Т-Банк, показал иную динамику. В начале года его портфель депозитов стабильно рос на 60 - 80 млрд рублей в месяц, а в мае увеличился аж на более чем 300 млрд. Тогда как в июне подрос всего на 5 млрд рублей.У банка ВТБ прирост регулярно составлял около 200 млрд рублей в месяц. В мае он резко снизился до 113 млрд, а в июне недотянул даже до 25 млрд рублей.В Альфа-Банке вообще зафиксирован отток. В июне объем вкладов составил почти 19 млрд рублей. Тогда как в мае прирост портфеля депозитов был 25 млрд, а в предыдущем периоде стабильно прибавлял по 100 - 150 млрд рублей ежемесячно.Жители Бурятии активно включились в гонку и наращивают объем вкладов. С начала 2024 года, по данным Отделения Национального банка по Республике Бурятия, объем вкладов населения нашей республики вырос в июне на 10,5%. То есть со 112 млрд 728 млн рублей до 124 млрд 600 млн рублей.Динамика становится более впечатляющей, если сравнивать показатели недавнего притока депозитов с цифрами двухгодичной давности. Получается, что с весны 2022 года по Бурятии объем вкладов в банках увеличился аж на 78,7%. Тогда вкладчики держали в банках всего 69,7 млрд рублей.Эксперты полагают, что значительную часть притока денег на вклады принесла специальная военная операция. Тысячи мужчин из Бурятии подписали контракты, получив разовые выплаты от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона (плюс ежемесячные около 300 тыс. рублей. - Прим. ред.). Эти деньги пополнили карты как самих участников военной кампании в Украине, так и их родственников в Бурятии.Как бы интенсивно ни тратились эти деньги, значительная часть полученных средств оседает на срочных счетах и депозитах. Свою роль играют и страховые выплаты родственникам погибших участников СВО, а также по ранениям в размере 3 млн рублей.Однако не все выплаты идут на жилищный рынок Улан-Удэ. Весьма значительная часть утекает на авторынок, тем самым подпитывая продажи дорогих машин.Третья, существенная часть идет на пополнение вкладов. Ведь держать крупные суммы на них становится очень уж выгодно.- Несмотря на растущую инфляцию, вкладывать населению Бурятии средства просто некуда, чтобы сберечь их от инфляции. Ранее эту функцию выполнял доллар, но сейчас валютный рынок разрушен. Что касается вложений в акции, облигации и криптовалюты, то здесь необходимы определенные компетенции. Остается жилищный рынок, но сейчас туда заходить довольно рискованно, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.- Да, многие банки наперебой поднимают доходность своих сберегательных продуктов, вкладов и накопительных счетов. Хотя решение Центробанка об очередном повышении ключевой ставки еще не принято. В денежно-кредитной сфере идет жесткая конкуренция за вкладчиков. К этому подталкивает отмена комиссий за переводы между своими счетами в разных банках. Поэтому банки начинают увеличивать ставки по вкладам, как, например, ВТБ. Чтобы клиенты не сбежали к конкуренту, у которого проценты могут быть чуть-чуть, но все-таки побольше, - говорит экономист, председатель Общественной палаты Республики Бурятия Татьяна Думнова.Татьяна Думнова полагает, что выгода от вкладов получается обоюдная. Граждане сохраняют деньги от обесценивания. Государство же получает в бюджет дополнительные налоги, а также ресурсы для инвестиций, которые активно вовлекаются в оборот экономики.В то же время есть понимание того факта, что высокие ставки государственных банков играют еще одну важную роль. Они «связывают» напечатанные за последние годы деньги, не давая вызвать ценовое цунами. Тем самым предохраняя страну от гиперинфляции.Фото: «Номер один»