Бурятии предложили выход из энергетического тупика

Энергосистема Бурятии окончательно пришла в упадок: износ оборудования превысил 80%. Старые ЛЭП и подстанции не способны выдержать растущую нагрузку. Это показала прошлая зима. Что будет следующей – боятся прогнозировать даже сами энергетики. Почему так происходит, и почему не хватает денег в тарифе – разбирался корреспондент «Номер один».По словам директора филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергея Козлова, за первое полугодие 2024 в республике зафиксировано 1358 аварий на сетях. В прошлом году их было 1154. Таким образом рост аварийности составил 17,7%.Причиной большинства аварий энергетики называют износ оборудования. Сети и подстанции строились еще в советское время и не были рассчитано на современные нагрузки. За последние 40 лет никаких серьезных модернизаций на сетях не было, но все худо-бедно работало. Хотя в последнее время нагрузка на электросетевое хозяйство резко выросла, только за прошлый год она увеличилась на 32%. В том числе за счет массового подключения электрокотлов и кондиционеров. И система не выдержала.Чтобы модернизировать электросетевое хозяйство, нужны огромные деньги. Действующие тарифы на электроэнергию сделать это не позволяют. Более того, тариф сейчас не может угнаться даже за темпами инфляции.«Тариф на электроэнергию меняется редко. Угнаться за темпами инфляции он не способен. О чем мы можем говорить, если у нас сейчас стоимость металла выросла в 2 раза. Любой трансформатор, любая линия — это металл. Сейчас мы какие-то ремонтные программы даже начинаем сокращать, потому что не помещаемся в те деньги, которые есть», - говорит генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.Чтобы поддерживать электросети в более-менее рабочем состоянии, необходимо увеличить финансирование энергетики в разы. Однако понятно, что на непопулярные меры по резкому увеличению тарифов власти не пойдут. Однако сами энергетики говорят, что делать это и не нужно. Есть другой выход – это регуляторное соглашение энергокомпании и власти, учитывающее баланс интересов региона и энергокомпании.«Это сбалансированный тариф. Энергетикам это позволяет своевременно отвечать на те вызовы, которые есть в регионе. И в то же время дает жителям уверенность, что электроэнергия никуда не денется. И если я начинаю строить, то буду знать, что доступ к электричеству у меня будет здесь и сейчас. Именно поэтому я обращаюсь к губернаторам с тем, чтобы мы заключили регуляторные соглашения», - говорит Павел Акилин, приведя в пример Омскую область, где такое соглашение уже заключено.«Регуляторное соглашение позволит обеспечить резерв, повысить качество электроснабжения и исключит риска аварийных ситуации из-за перегруза электрооборудования, - в свою очередь отмечает директор филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов. - Эти средства пойдут на реконструкции и техническое переоборудование подстанций. Если реализовать все мероприятия, то количество и длительность аварийных отключений заметно снизится. Уровень износа оборудования снизится с 80 до 59 %. И тогда люди, наконец, смогут вздохнуть спокойно».Какая зима ждет республику, и будут ли в домах людей свет и тепло – зависит от решения властей.Фото: «Номер один»