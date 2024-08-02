Экономика и бизнес 02.08.2024 в 18:49
Кондитерам Бурятии помогут выйти на рынок Китая
У компании «Кондитер» есть большие планы по работе в Поднебесной
Текст: Андрей Константинов
1 августа сотрудники Центра поддержки экспорта Бурятии выехали на производство компании «Кондитер» (ИП Кодзинская Е.Г.) в Улан - Удэ. Эта компания специализируется на выпуске кондитерской продукции, на сегодня ассортимент составляет более 60 видов. Продукция продается в Бурятии и соседних регионах, и поставляется на экспорт в Монголию.
У компании есть большие планы по выходу на рынок Китая.
По итогам встречи договорись стороны о конкретных шагах поддержки. В частности, предприятию окажут помощь в адаптации упаковки продукции под требования китайского рынка и покупательские предпочтения в Китае. Будет оказано содействие в подготовке презентации и коммерческого предложения на китайском языке. Специалисты центра подготовят проект экспортного контракта с переводом на китайский язык и окажут помощь компании в регистрации в системе CIFER Главного таможенного управления Китая (с 01.01.2022 в Китае вступило новое правило: все предприятия по производству и хранению пищевой продукции, включая напитки, должны быть зарегистрированы и внесены в китайскую регистрационную систему CIFER). Также предприятию помогут в поиске потенциальных партнёров в Китае, а при экспорте будут компенсировать часть логистических расходов на территории РФ (до границы с Китаем).
«Если у вас возникли вопросы по выходу на рынки зарубежных стран, вы можете обратиться в Центр поддержки экспорта Бурятии, сайт www.export03.ru или ознакомиться о мерах поддержки экспортных компаний на информационном ресурсе «Мой экспорт Одно окно», - обратились к предпринимателям республики в Центре поддержки экспорта Бурятии.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: Центр поддержки экспорта Бурятии
У компании есть большие планы по выходу на рынок Китая.
По итогам встречи договорись стороны о конкретных шагах поддержки. В частности, предприятию окажут помощь в адаптации упаковки продукции под требования китайского рынка и покупательские предпочтения в Китае. Будет оказано содействие в подготовке презентации и коммерческого предложения на китайском языке. Специалисты центра подготовят проект экспортного контракта с переводом на китайский язык и окажут помощь компании в регистрации в системе CIFER Главного таможенного управления Китая (с 01.01.2022 в Китае вступило новое правило: все предприятия по производству и хранению пищевой продукции, включая напитки, должны быть зарегистрированы и внесены в китайскую регистрационную систему CIFER). Также предприятию помогут в поиске потенциальных партнёров в Китае, а при экспорте будут компенсировать часть логистических расходов на территории РФ (до границы с Китаем).
«Если у вас возникли вопросы по выходу на рынки зарубежных стран, вы можете обратиться в Центр поддержки экспорта Бурятии, сайт www.export03.ru или ознакомиться о мерах поддержки экспортных компаний на информационном ресурсе «Мой экспорт Одно окно», - обратились к предпринимателям республики в Центре поддержки экспорта Бурятии.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: Центр поддержки экспорта Бурятии
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