Бурятия отправила в Китай и Монголию более 100 тысяч кубометров леса

Бурятия отправила в Китай и Монголию более 100 тысяч кубометров лесоматериалов.

- С начала 2024 года по 1 августа на экспорт отправлено 101 644 кубометров лесоматериалов. Из этого числа с территории Бурятии 96% древесины экспортировано в Китай и 4% – в Монголию. В отношении каждой партии были проведены фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных вредных организмов, - сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.









Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-импортёров и выпущена свободным от КВО. Экспертиза проводилась в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

- Более 3120 куб. м. экспортируемой древесины оказались заражены живыми личинками и имаго усачей рода Monochamus – обнаружения подтверждены в 55 случаях. Собственникам зараженной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, на основании чего 1766 куб. м лесоматериалов обеззаражено, остальное – уничтожено или переработано, - сообщили в ведомстве.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия