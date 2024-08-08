Бурятия отправляет пиломатериалы, зерно, овощи и фрукты в Монголию

В июле в Кяхте при экспорте в Монголию проведен досмотр 52 партий подкарантинной продукции.

- Так, в июле 2024 года при экспортных перевозках в Монголию проведен досмотр 52 партий подкарантинной продукции по 33 заявлениям на отбор проб, образцов и установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, - сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

На экспертизу в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР» были отправлены 114 образцов подкарантинной продукции (пиломатериалы, зерно и продукты его переработки, овощи и фрукты).

По ее результатам в 24 случаях были выявлены карантинные объекты, включенные в список перечня карантинных вредных объектов для Монголии: овсюг обыкновенный, горец вьюнковый, гречиха татарская. Предпринимателям объявили 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Рассмотрено 114 заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов и 4 заявления на переоформление. По итогам сотрудники Россельхознадзора выдали 107 фитосанитарных сертификатов, переоформили 4 ФСС.





Фото: loon.site