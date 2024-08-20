Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» признан лучшим экспортером Бурятии

Erid: 2VfnxyJYgiLПо итогам общероссийского этапа конкурса «Экспортер года» Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» вошел в число победителей в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес).— Еженедельно мы выпускаем около 600 тонн свежей мясной продукции, которая поставляется в республиканские торговые сети «Титан» и «Абсолют». Также наша свинина реализуется на территориях ДФО, Якутии, Забайкальского края и Иркутской области, — отметил Александр Чухломин, директор Восточно-Сибирского свинокомплекса «Сибагро». — Мы первыми в России начали экспорт в Монголию, где по свинине уже обеспечиваем 40 % рынка. За прошлый год и первую половину 2024 предприятие экспортировало более 3 миллионов тонн свинины.Предприятие осуществляет строгий контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции. На Восточно-Сибирском внедрены международные стандарты ИСО 22000/2018. А с 2015 года свинокомплексу присвоен IV статус компартмента — высший статус биологической безопасности. На предприятие это накладывает особые требования — строгий контроль за качеством кормов и соблюдением обязательных санитарно-ветеринарных норм и правил.Для справки: По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса Восточно-Сибирский свинокомплекс признан победителем в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса». Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводится Российским экспортным центром среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.Реклама. АО «СВИНОКОМПЛЕКС «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» ИНН 0306229126Фото: предоставлено Восточно-Сибирским свинокомплексом