«С лидера особый спрос»

Первая очередь крупного животноводческого предприятия, построенного в Заиграевском районе республики, введена в строй 13 лет тому назад. За это время свинокомплекс закрепил за собой статус локомотива АПК Бурятии и одного из главных экспортеров Дальневосточного федерального округа. Об изменениях к лучшему, как внутри производства, так и за его пределами, нашему изданию рассказал директор «Восточно-Сибирского» свинокомплекса Александр Чухломин.





– На предприятие я пришел десять лет тому назад. Начинал ведущим инженером по промышленной безопасности, дорос до главного инженера и через какое-то время перевелся на аналогичную должность в томский свинокомплекс «Сибагро». Затем вернулся сюда уже в качестве директора, при этом решение о возвращении далось мне легко – я родился и вырос в Бурятии, понимаю, как здесь устроена жизнь, и по-особому отношусь к этой земле.В настоящее время «Восточно-Сибирский» является одним из лидеров холдинга «Сибагро» (а значит, и отрасли в целом) по ключевым показателям эффективности производства. К примеру, среднесуточный привес выращиваемого животного у нас составляет 800 граммов в сутки, и сейчас это самый высокий показатель среди всех свинокомплексов компании, расположенных на территории от западных границ страны до Дальневосточного ФО.– Масштабы также выросли – в прошлом году была запущена вторая очередь предприятия. При этом на заданную мощность мы вышли в кратчайшие сроки: последние технологические достижения и элитное поголовье, основа которого создается в генетическом центре «Сибагро», позволили добиться выдающихся показателей по осеменению, многоплодию и тому же самому привесу.Вместе с тем мы не гонимся за количеством. Изначально свинокомплекс должен был выполнять две основные миссии – обеспечивать Бурятию и соседние регионы качественной мясной продукцией, а также служить форпостом для налаживания экспорта свинины в Монголию и Китай.К настоящему моменту обе задачи практически выполнены. В Бурятии мы производим около 80% потребляемой свинины и тем самым закрываем вопрос продовольственной безопасности в регионе. Что касается Монголии, то в этой стране свинокомплекс занимает 40% рынка. При этом самое главное заключается в том, что именно наше предприятие сумело завоевать доверие местных потребителей и заложить основу для дальнейшего продвижения в этом направлении. Как известно, холдинг «Сибагро» открыл в Монголии полноценный филиал и готовит к старту проект по строительству большого предприятия, нацеленного в том числе на Китай.– Важным направлением развития комплекса является формирование растениеводческого направления. Подход «Сибагро» к выстраиванию территориальных производственных площадок подразумевает создание полного цикла – от выращивания зерна на собственных полях и производства высококачественных кормов на его основе до выпуска готовой продукции. И в большинстве других регионов присутствия холдинга его предприятия имеют развитые растениеводческие подразделения, бьющие местные рекорды по урожайности.В силу климатических особенностей зерновые в этих местах растут не очень хорошо. Тем не менее мы запустили эксперимент по выращиванию собственного зерна на основе передовых отраслевых технологий. И если его результаты окажутся удачными, то в привязке к комплексу будет открыт комбикормовый завод, а это и новые рабочие места, и налоговые отчисления в местные бюджеты.Кроме того, руководство компании поставило задачу по изучению перспектив выращивания овощей, которые, в отличие от зерновых, в Бурятии растут очень хорошо. Эксперименты проводятся с картофелем, огурцами и помидорами, а также с дынями и тремя видами арбузов. Вдобавок к этому мы пробуем выращивать специальные травы для откорма КРС, то есть и в этом направлении ведется работа по созданию масштабного современного бизнеса.– В настоящий момент на предприятии работает около 600 человек, при этом нужно понимать, что расположено оно не в самом населенном районе. Поэтому один из главных вопросов, которые мне предстояло решить в должности директора, была проблема с текучкой кадров: к тому времени по показателю укомплектованности свинокомплекс занимал последнее место среди подразделений «Сибагро». Сейчас мы находимся в тройке лидеров, претендуя на первое место, и все благодаря тщательно выстроенной работе с людьми.Принцип здесь простой – новые сотрудники (по крайней мере в массовом количестве) в близлежащих районах не появятся, поэтому важно создать такие условия работы, чтобы люди хотели работать у нас. Ставка была сделана на костяк ключевых специалистов, которые могут быстро обучить новых сотрудников, и это направление стало одним из приоритетных для меня и моих заместителей.Конечно, сыграл свою роль и материальный фактор: мы провели индексацию заработных плат, начали активнее решать социальные вопросы. При этом во главу угла было поставлено формирование корпоративной культуры, строящейся на понимании масштабов и общего уровня компании. Когда человек осознает, что он является частью большой и современной компании с четкими карьерными возможностями, то и к работе относится уже по-другому. Я хорошо вижу это по многим сотрудникам, в первую очередь, по молодым людям, для которых все это имеет большое значение.– Свинокомплекс является крупнейшим и наиболее современным агропромышленным предприятием республики. Мы входим в число десяти резидентов территории опережающего развития «Бурятия» и занимаем ведущие строчки в рейтинге экспортеров ДФО. Про обеспечение продовольственной безопасности региона я уже говорил. Поэтому нас видят, ценят и понимают на всех уровнях – от главы министерства сельского хозяйства и продовольствия до районной администрации. И мы, разумеется, также идем навстречу и участвуем в решении различных вопросов.Если говорить о проектах по развитию территорий, то здесь предприятие решило пойти по пути организации грантового конкурса. Этот формат позволяет не только выделить средства на самые насущные цели, но и сформировать гражданскую инициативу вкупе с большой вовлеченностью в процесс. Неравнодушные люди предложили благоустроить дворы, скверы, территорию возле церкви, один грант был выделен на закупку мебели для столовой (там ее не меняли чуть ли не с советских времен), также организована спортивная секция для детей.С администрацией Заиграевского района у нас заключено специальное соглашение, подкрепленное солидным годовым бюджетом. Кроме прочего, речь идет о поддержке различных социальных мероприятий и праздников, организованных для жителей сел.Поэтому отношение к нам действительно изменилось. Если десять лет тому назад я лично ощущал, что люди не понимают масштабов и возможностей «Сибагро», то сегодня мы являемся общепризнанным локомотивом АПК республики. И даже на самом бытовом уровне люди четко осознают, что далеко не каждый работодатель станет одевать, обувать, довозить до рабочего места, кормить, предоставлять все социальные гарантии и точно в срок выплачивать хорошую зарплату.На руководящих должностях у сотрудников есть понимание возможностей карьерного роста внутри холдинга, подкрепленное многочисленными конкретными примерами. При этом тебе еще и помогут с обучением, дадут совет о том, в каком направлении стоит двигаться, зачислят в кадровый резерв и так далее. Кроме того, здесь попросту интересно работать, потому что каждый год мы участвуем в чем-то новом для себя и при этом добиваемся успехов.

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– Соглашение о строительстве предприятия было заключено с властями республики в 2009 году на Байкальском экономическом форуме, и уже спустя год на выбранной площадке начались работы по возведению первой очереди.Нужно отметить, что руководство Бурятии оказывало нам всемерную поддержку и держало проект на особом контроле. Компания, в свою очередь, сделала все возможное для скорейшего запуска производства. В частности, местные жители проходили обучение на предприятиях «Сибагро», расположенных в других регионах страны.В результате положительный эффект от появления современного агропромышленного предприятия ощутили не только жители Заиграевского района. Дело в том, что раньше все мясоперерабатывающие предприятия Улан-Удэ работали с замороженной свининой, привезенной издалека. Мы обеспечили их свежим охлажденным мясом, что незамедлительно сказалось на качестве продукции и улучшении рациона жителей Бурятии и прилегающих регионов.Фото: предоставлено «Сибагро»