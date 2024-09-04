Бурятия будет дружить с Дерипаской

4 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла.- Проект строительства Мокского гидроузла открывает новые возможности для нашего региона и позволит не только обеспечить стабильное энергоснабжение и улучшить водоснабжение, но и создаст новые рабочие места. Проект нацелен на экономическое развитие северных районов Бурятии, в первую очередь, Муйского. Мы безусловно стремимся развивать такие проекты: экологичные, экономически эффективные и высокотехнологичные, - заявил глава Бурятии.Создание Мокского гидроузла предполагает строительство двух гидроэлектростанций на реке Витим в Бурятии – Мокской ГЭС и ее контррегулятора Ивановской ГЭС. Перспективная мощность станций составит 1200 и 210 МВт соответственно.- Проект Мокского гидроузла является важнейшим и для компании Эн+ и для Бурятии. Две ГЭС позволят обеспечить энергоснабжение новых промышленных объектов, активизируют дорожное строительство и расширение транспортной инфраструктуры в регионе. В то же время Мокский гидроузел позволит Эн+ нарастить долю «зеленой» генерации в портфеле и упрочит позиции компании в достижении целей устойчивого развития, - отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках соглашения Эн+ рассмотрит возможность финансирования проекта Мокской и Ивановской гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта. В свою очередь, правительство Бурятии предоставит Эн+ необходимую документацию по проекту и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку. Стороны также подготовят дорожную карту по строительству двух ГЭС.«Проект создания гидроузла нацелен на развитие экономического потенциала Бурятии, повышение инвестиционной привлекательности и уровня занятости в регионе, обеспечение энергоснабжения, улучшения водоснабжения и экологии республики», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.Напомним, Эн+ - одна из крупнейших российских компаний, владеющая масштабными активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. Основные алюминиевые заводы и ГЭС, принадлежащие Эн+, сосредоточены в Сибири. Это, в частности, Красноярский, Братский и Иркутский алюминиевые заводы, а также Красноярская, Братская и Иркутские гидроэлектростанции.Владельцем Эн+ в СМИ называли российского бизнесмена топ-уровня Олега Дерипаску. Однако после попадания предпринимателя под санкции США сообщалось, что он снизил свою долю в компании в обмен на исключение из санкционного списка.Фото: пресс-служба правительства Бурятии