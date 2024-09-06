Экономика и бизнес 06.09.2024 в 09:47

Самолет «Байкал» застопорился из-за винта

Полпред президента в ДФО раскритиковал разработчиков нового «кукурузника»
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Текст: Дмитрий Родионов
Самолет «Байкал» застопорился из-за винта
Подрядчика по разработке и производству регионального самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему Ан-2 («кукурузник»), необходимо поменять, потому что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) затягивает сроки создания машины. Об этом заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на требования президента Владимира Путина объяснить, почему сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо. В прошлые годы Трутнев и сам пытался добиться ускорения строительства, а также настаивал на снижении стоимости машины для авиакомпаний. В частности, год назад он поручил проверить формирование цены на самолет.

С того момента стоимость машины, которая пока не совершила ни одного полета, выросла в три раза. Самолет «Байкал» должен был в том числе использоваться для перевозок на Дальнем Востоке, чем и объясняется особое внимание к нему со стороны Юрия Трутнева.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что отставание от графика в производстве самолета «Байкал» не требует пересмотра договорных отношений с производителем, а смена подрядчика лишь увеличит срок создания самолета.

«Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках гособоронзаказа, - сказал он.

Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сдвиг сроков создания самолета «Байкал» связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта из-за ухода иностранных партнеров.

«В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год - это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна», - сказал он.

Напомним, девятиместный «Байкал» создается для местных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Разработчиком «Байкала» является ООО «Байкал Инжиниринг» - «дочка» АО «Уральский завод гражданской авиации», которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга.

Фото: «Номер один»
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