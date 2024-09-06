БАМ сделают двухпутным и полностью электрифицируют

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума отметил, что сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности.- От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны. – заявил глава государства.Одна из целей - укрепление транспортных, логистических возможностей Дальнего Востока, а значит, и всей страны. Самый значимый и крупный проект данного направления – расширение Восточного полигона железных дорог.- Для развития и Дальнего Востока, и всей нашей страны большое значение имеет развитие Восточного полигона железных дорог. С одной стороны, потребуется большая работа и значительные средства. С другой стороны, 3,7 триллиона рублей, которые стоит модернизация Восточного полигона, тоже внесут большой вклад в развитие Дальнего Востока, - отметил днем ранее в своем докладе о результатах развития Дальнего Востока полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.За последние 10 лет на Транссибе и БАМе в общем построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более ста мостов и тоннелей, в том числе через реки Лену, Бурею, Селенгу. По итогам 2024 года провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн.На бурятском участке БАМа в рамках первого этапа развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона построены и введены в эксплуатацию 11 объектов. Открыто движение поездов на вновь построенных путях - уложено более 100 километров пути, 548 км линий автоблокировки, 95 стрелочных переводов, построено 6,7 км тоннеля, реконструировано более 100 км контактной сети, установлено 1,7 тысяч опор контактной сети, построено и реконструировано 32 железнодорожных моста и 26 водопропускных труб.В 2021 году ОАО «РЖД» начало реализацию второго этапа модернизации БАМа. В Бурятии в нее вошли 24 объекта. 15 из них уже введены во временную эксплуатацию. Это второй главный путь на перегоне «Гоуджекит – Тыя», 5 разъездов на перегонах, 8 двухпутных вставок на перегонах и реконструкция станции Северобайкальск. Уложено более 108 километров пути, 127 стрелочных переводов, более 1000 километров автоблокировки, 128 километров контактной сети, установлено более 3 тысяч опор контактной сети, отсыпано более 625 тыс. куб. м насыпи земляного полотна, построено и реконструировано 74 искусственных сооружения (27 железнодорожных мостов и 47 водопропускных труб), возведено 12 подпорных стенок общей протяженностью 3862 метра. Завершены работы по строительству дополнительных приемоотправочных путей на станции Таксимо.- В этом году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии, - напомнил президент. - Работы ведутся, они развёрнуты. Подчеркну: предстоит не только «расшить» узкие участки магистралей, ввести в строй более трёхсот объектов, включая дублёры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур – задача гораздо более масштабная. Так, например, на всём протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль.В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне уложат 3100 километров железнодорожного полотна. Владимир Путин отметил, что столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Трансссиба вместе взятых, и столько же – в годы строительства БАМа, с 1974 по 1984 год.- Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причём с огромным напряжением сил, - заявил глава государства.В этом году на бурятском участке БАМа развернуты работы по комплексным инфраструктурным проектам «БАМ-2» и «Транссиб 7 суток», на территории республики реализуются 9 объектов до конца 2024 года: шесть двухпутных вставок на перегонах, два разъезда на перегонах: «Кичера – Дзелинда» и «Агней – Анамакит» и главные пути на разъезде Казанкан.Напомним, в этом году с начала строительства Байкало-Амурской магистрали исполнилось 50 лет. БАМ проходит через территории Забайкальского и Хабаровского краев, Иркутской области, Республик Саха и Бурятия. Общая длина БАМа составляет 4287 км. Магистраль проходит с запада на восток через таежную зону вечной мерзлоты и высокой сейсмичности. Зимой температура может опускаться до –50, а коротким и жарким летом превышать +40, сейсмичность достигает 7-9 баллов. Условия строительства магистрали во многом определялись и сложным рельефом местности: БАМ прорезает 7 горных хребтов, пересекает 11 крупных рек. На всем протяжении тайги вокруг магистрали и поныне обитает множество диких зверей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии