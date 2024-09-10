Экономика и бизнес 10.09.2024 в 16:41

В Бурятии наставники научат бизнесу предпринимателей социальной сферы

Проект стартует уже 16 сентября
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии наставники научат бизнесу предпринимателей социальной сферы
Центр «Мой бизнес» начинает набор участников на образовательную программу «Наставничество». В рамках проекта участники получат возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта, провести точный анализ рынка своей ниши и узнать особенности налогообложения и учета. В программе предусмотрены регулярные индивидуальные встречи с наставниками, а также групповые обучающие мероприятия и знакомство с успешными предприятиями и компаниями Бурятии.  

Проект позволит:

- начинающим предпринимателям познакомиться с опытом успешных коллег и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса;

- расширить сферы профессионального общения;

- найти новые точки роста;

- обсудить свои идеи и задачи;

- поделиться возникающими проблемами, получить поддержку и совместно найти пути их решения.

Отметим, что социальное предпринимательство - это бизнес, деятельность которого направлена на решение социальных проблем граждан и общества. Привилегии социального бизнеса - это государственная поддержка. Главная региональная мера поддержки для социальных предпринимателей - льгота по налогообложению: 1% для тех, кто применяет УСН на объект налогообложения «Налог на доходы»; 5% - для тех, кто применяет систему «Доходы минус расходы».

Социальные предприниматели в центре «Мой бизнес» могут получить:

- Консультации по самым разным вопросам: разработка финансовой модели и бизнес-плана, маркетинговая стратегия, подготовка документов для грантов;

- Производство рекламных роликов и материалов для СМИ;

- Возможность участия в региональных этапах всероссийских конкурсов в области социального предпринимательства;

- Бесплатно пройти обучающие мероприятия.

По линии Минпромторга Бурятии социальным предпринимателям предоставляется грантовая поддержка в размере до 500 тысяч рублей.  

Проект стартует 16 сентября и продлится до 8 ноября 2024 года. Регистрация по ссылке.
 
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
Теги
обучение

Все новости

Алексей Цыденов рассказал, что дал Бурятии Восточный экономический форум
10.09.2024 в 17:20
Раненых из Бурятии поддерживают краснодарскими фруктами
10.09.2024 в 16:43
В Бурятии наставники научат бизнесу предпринимателей социальной сферы
10.09.2024 в 16:41
Чудотворная Казанская икона Божией матери посетит Бурятию
10.09.2024 в 16:17
В Улан-Удэ сделали дорогу в 140Б микрорайоне
10.09.2024 в 15:53
В Бурятии местный алкаш увел телефон у собутыльницы
10.09.2024 в 14:58
В центре Улан-Удэ ограничат движение на двух улицах
10.09.2024 в 14:57
Жители Бурятии незаконно хранят дома огнестрельное оружие
10.09.2024 в 14:39
В Улан-Удэ завершили расследование в отношении директора «Водоканала»
10.09.2024 в 14:37
«Ребёнок плакал, мать орала»
10.09.2024 в 14:11
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Бурятия на ВЭФ-2024 заключила соглашения на 259 млрд рублей
В республике подводят итоги участия в масштабном форуме
10.09.2024 в 11:29
Улучшение стратегических решений
Как аналитические продукты на платформе «Мой экспорт» помогают в принятии бизнес-решений
09.09.2024 в 12:14
Абоненты МТС в Бурятии смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера
Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду
06.09.2024 в 16:53
Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии
Идею обеспечить Дальний Восток атомной энергией выдвинул Владимир Путин
06.09.2024 в 12:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru