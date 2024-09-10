Экономика и бизнес 10.09.2024 в 16:41
В Бурятии наставники научат бизнесу предпринимателей социальной сферы
Проект стартует уже 16 сентября
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» начинает набор участников на образовательную программу «Наставничество». В рамках проекта участники получат возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта, провести точный анализ рынка своей ниши и узнать особенности налогообложения и учета. В программе предусмотрены регулярные индивидуальные встречи с наставниками, а также групповые обучающие мероприятия и знакомство с успешными предприятиями и компаниями Бурятии.
Проект позволит:
- начинающим предпринимателям познакомиться с опытом успешных коллег и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса;
- расширить сферы профессионального общения;
- найти новые точки роста;
- обсудить свои идеи и задачи;
- поделиться возникающими проблемами, получить поддержку и совместно найти пути их решения.
Отметим, что социальное предпринимательство - это бизнес, деятельность которого направлена на решение социальных проблем граждан и общества. Привилегии социального бизнеса - это государственная поддержка. Главная региональная мера поддержки для социальных предпринимателей - льгота по налогообложению: 1% для тех, кто применяет УСН на объект налогообложения «Налог на доходы»; 5% - для тех, кто применяет систему «Доходы минус расходы».
Социальные предприниматели в центре «Мой бизнес» могут получить:
- Консультации по самым разным вопросам: разработка финансовой модели и бизнес-плана, маркетинговая стратегия, подготовка документов для грантов;
- Производство рекламных роликов и материалов для СМИ;
- Возможность участия в региональных этапах всероссийских конкурсов в области социального предпринимательства;
- Бесплатно пройти обучающие мероприятия.
По линии Минпромторга Бурятии социальным предпринимателям предоставляется грантовая поддержка в размере до 500 тысяч рублей.
Проект стартует 16 сентября и продлится до 8 ноября 2024 года. Регистрация по ссылке.
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
Проект позволит:
- начинающим предпринимателям познакомиться с опытом успешных коллег и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса;
- расширить сферы профессионального общения;
- найти новые точки роста;
- обсудить свои идеи и задачи;
- поделиться возникающими проблемами, получить поддержку и совместно найти пути их решения.
Отметим, что социальное предпринимательство - это бизнес, деятельность которого направлена на решение социальных проблем граждан и общества. Привилегии социального бизнеса - это государственная поддержка. Главная региональная мера поддержки для социальных предпринимателей - льгота по налогообложению: 1% для тех, кто применяет УСН на объект налогообложения «Налог на доходы»; 5% - для тех, кто применяет систему «Доходы минус расходы».
Социальные предприниматели в центре «Мой бизнес» могут получить:
- Консультации по самым разным вопросам: разработка финансовой модели и бизнес-плана, маркетинговая стратегия, подготовка документов для грантов;
- Производство рекламных роликов и материалов для СМИ;
- Возможность участия в региональных этапах всероссийских конкурсов в области социального предпринимательства;
- Бесплатно пройти обучающие мероприятия.
По линии Минпромторга Бурятии социальным предпринимателям предоставляется грантовая поддержка в размере до 500 тысяч рублей.
Проект стартует 16 сентября и продлится до 8 ноября 2024 года. Регистрация по ссылке.
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
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