Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили 43 тысячи человек

- Выставка «Улица Дальнего Востока» – знаковое мероприятие Восточного экономического форума. Участники и гости ВЭФ могут увидеть то, чем гордятся дальневосточные регионы: уникальную природу и туристические маршруты, уже реализованные инвестиционные проекты и узнать о предложениях для инвесторов, познакомиться с тем, как идет масштабный проект по реновации 25 городов ДФО. Это также яркие выступления многочисленных творческих коллективов, выступления которых знакомят с культурой и традициями разных и удивительных дальневосточных земель. Все это делает наш прекрасный Дальний Восток ближе для тысяч людей. Уверен, что многие захотят увидеть воочию то, что до этого увидели на выставке, – отметил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.





На набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности.





Бурятские старинные и казацкие плясовые песни, семейское многоголосие, этно-рок и народные танцы в павильоне республики и на главной сцене представили национальный театр «Байкал», национальный оркестр Бурятии, театр «Забава» и этно-рок группа «Нукер».





Национальный музей провел выставку «Солнечная Бурятия. Прикосновение к солнцу». Гости Бурятии увидели артефакты, рассказывающие о почитании народами республики «солнца» с древнейших времен: в шаманизме, в эвенкийской культуре, в бурятской культуре, в культуре семейских и буддизме.





Кяхтинский краеведческий музей подготовил историческую реконструкцию «Сиреневый бульвар», посвященную 300-летию образования города Кяхта, которое празднуется по указу президента России в 2027 году. Арки гостиных рядов, торговые лавки и актеры воссоздали атмосферу купеческого центра Великого Чайного пути.





В павильоне республики экспонировались макеты проектов курорта «Волшебный Байкал», который проектируется по федпроекту «Пять морей и озеро Байкал»: ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Космос Отель Байкал», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «Амар», ООО «Молодость. Байкал», ООО «Путник Сибирь, ООО «Чудо Байкал» и ООО «Курорты Бурятии». Реализация проектов ожидается в 2028 году. Будет создано более 2500 рабочих мест. На текущий момент инвесторами вложено 3,5 млрд рублей.





Помимо культурного и туристического, республика продемонстрировала и свой инвестиционный потенциал. На интерактивных панелях и экранах потенциальные инвесторы знакомились с мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, уже действующими или реализующимися сейчас инвестиционными проектами и с инвестиционными предложениями - проектами ищущими финансирования или нуждающимися в соинвесторах. В частности, бизнесменам предлагали уже проработанные проекты строительства многофункционального комплекса «Конгресс-центр» в Улан-Удэ и создания туристической площадки «Солнечный берег Мамая».





Бурятия представила и промышленные возможности. Улан-Удэнский авиазавод выставил вертолет Ми-8АМТ, который может использоваться для решения широкого круга задач. Oriental Way представил новую коллекцию украшений из нефрита. Антресоль второго этажа продемонстрировала достижения Улан-Удэстальмоста, СЦКК, Сибагро, Бурятмяспрома, Амты и других.





Экспозиция региона традиционно была наполнена активностями: мастер-классами по национальным видам спорта и дегустациями. Центр Восточной медицины представил аптеку с дегустацией лечебных сборов, диагностику вели врачи-пульсологи и мануальный терапевт. В павильоне 30 предпринимателей и ремесленников Бурятии предлагали гостям более 500 видов продукции.





Порядка 43 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока», которая была открыта в рамках Восточного экономического форума с 3 по 8 сентября. В павильоне Бурятии побывали 8 тысяч гостей.Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.Восточный экономический форум прошел 3–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.Фото: пресс-служба правительства Бурятии