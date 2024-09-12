Энергетики и власти ищут способы спасти энергосистему Бурятии

В результате несбалансированного тарифного регулирования электроэнергетика Бурятии переживает кризис отрасли. Износ сетей составляет около 80%. Причина сложившейся ситуации — хроническое недофинансирование отрасли в течение многих лет.Инфляция снижает и без того небольшой бюджет энергокомпании. Чтобы поддерживать электрические сети в текущем состоянии, нужно увеличивать финансирование как минимум на величину инфляции.— Стоимость материалов и энергооборудования (провода, железобетона и пр., что нам нужно для работы) выросла в 2-3 раза. Ремонтная же программа в таких условиях сокращается в физических объемах. Если в 2018 году на 20 млн рублей можно было купить 20 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), то теперь на те же деньги — не более пяти. Цена одной КТП – 4-5 млн рублей, — отметил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.Но необходимо уже не только поддерживать, но и модернизировать и строить новые энергообъекты. Только в Улан–Удэ и пригороде срочно нуждаются в замене – 66 комплексных трансформаторных подстанций. Умножим 66 на 4 млн и получим 264 млн. руб. Кроме того, чтобы обеспечить надежность электроснабжения потребителей, требуется замена большого количества опор, проводов, приборов учета, реклоузеров и т.д.Присоединение новых объектов к электросетям — еще одна глобальная проблема. На сегодня скопилось 6,5 тысяч договоров технологического присоединения к сетям. С 2009 года стоимость льготного техприсоединения для льготной категории граждан (а под нее попадали практически все рядовые потребители) составляла всего 550 рублей, в то время как реальная стоимость подключения в среднем составляет от 300 тысяч руб. до 1 млн. рублей. В результате накопился огромный пласт проблем, который быстро не решить.В последнее время органы власти на самом высшем уровне обращают внимание на электроэнергетический комплекс. Президент России поручил правительству РФ и главам регионов проработать мероприятия, направленные на вывод из тяжелейшего экономического положения ПАО «Россети Сибирь».В ходе Восточного экономического форума, прошедшего недавно во Владивостоке, заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил необходимость разработки комплексной программы развития энергетики Дальнего Востока до 2030 года, которая должна быть экономически эффективной и учитывать быстрый рост экономики макрорегиона.Энергетики Бурятии, со своей стороны, уже разработали Программу повышения надежности на 2025-2034 гг. На ее реализацию требуется порядка 12 млрд рублей. Её выполнение позволит снизить уровень износа оборудования с 80 до 59%. Остается самое важное — найти источники финансирования.Ситуацией в электроэнергетике Бурятии обеспокоен и сенатор от Республики Бурятия в Совете Федерации Александр Варфоломеев:— Я внимательно слежу за ситуацией. По моим данным, основная причина отключений электроэнергии в республике — износ оборудования. Сейчас по республике он составляет 80%. Энергосистема строилась в советское время. С тех пор значительных средств на обновление сетей не выделялось. Но нагрузка растет каждый год — республика развивается, открываются новые производства и бизнес, люди переходят на электроотопление. Дальше тянуть нельзя, пора принимать меры.Фото: Татьяна Рощина