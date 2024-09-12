Экономика и бизнес 12.09.2024 в 13:52

Энергетики и власти ищут способы спасти энергосистему Бурятии

Отрасль хронически недофинансировалась в течение многих лет
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Текст: Татьяна Рощина
Энергетики и власти ищут способы спасти энергосистему Бурятии
В результате несбалансированного тарифного регулирования электроэнергетика Бурятии переживает кризис отрасли. Износ сетей составляет около 80%. Причина сложившейся ситуации — хроническое недофинансирование отрасли в течение многих лет.

Инфляция снижает и без того небольшой бюджет энергокомпании. Чтобы поддерживать электрические сети в текущем состоянии, нужно увеличивать финансирование как минимум на величину инфляции.

— Стоимость материалов и энергооборудования (провода, железобетона и пр., что нам нужно для работы) выросла в 2-3 раза. Ремонтная же программа в таких условиях сокращается в физических объемах. Если в 2018 году на 20 млн рублей можно было купить 20 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), то теперь на те же деньги — не более пяти. Цена одной КТП – 4-5 млн рублей, — отметил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Но необходимо уже не только поддерживать, но и модернизировать и строить новые энергообъекты. Только в Улан–Удэ и пригороде срочно нуждаются в замене – 66 комплексных трансформаторных подстанций. Умножим 66 на 4 млн и получим 264 млн. руб. Кроме того, чтобы обеспечить надежность электроснабжения потребителей, требуется замена большого количества опор, проводов, приборов учета, реклоузеров и т.д.

Присоединение новых объектов к электросетям — еще одна глобальная проблема. На сегодня скопилось 6,5 тысяч договоров технологического присоединения к сетям. С 2009 года стоимость льготного техприсоединения для льготной категории граждан (а под нее попадали практически все рядовые потребители) составляла всего 550 рублей, в то время как реальная стоимость подключения в среднем составляет от 300 тысяч руб. до 1 млн. рублей. В результате накопился огромный пласт проблем, который быстро не решить.

В последнее время органы власти на самом высшем уровне обращают внимание на электроэнергетический комплекс. Президент России поручил правительству РФ и главам регионов проработать мероприятия, направленные на вывод из тяжелейшего экономического положения ПАО «Россети Сибирь».

В ходе Восточного экономического форума, прошедшего недавно во Владивостоке, заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил необходимость разработки комплексной программы развития энергетики Дальнего Востока до 2030 года, которая должна быть экономически эффективной и учитывать быстрый рост экономики макрорегиона.

Энергетики Бурятии, со своей стороны, уже разработали Программу повышения надежности на 2025-2034 гг. На ее реализацию требуется порядка 12 млрд рублей. Её выполнение позволит снизить уровень износа оборудования с 80 до 59%. Остается самое важное — найти источники финансирования.

Ситуацией в электроэнергетике Бурятии обеспокоен и сенатор от Республики Бурятия в Совете Федерации Александр Варфоломеев:

— Я внимательно слежу за ситуацией. По моим данным, основная причина отключений электроэнергии в республике — износ оборудования. Сейчас по республике он составляет 80%. Энергосистема строилась в советское время. С тех пор значительных средств на обновление сетей не выделялось. Но нагрузка растет каждый год — республика развивается, открываются новые производства и бизнес, люди переходят на электроотопление. Дальше тянуть нельзя, пора принимать меры.

Фото: Татьяна Рощина
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