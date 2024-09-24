Предпринимателей Бурятии приглашают на Второй Российско-Китайский Форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества, который пройдёт с 24 по 27 октября 2024 года в г. Шэньян провинции Ляонин.

Форум станет площадкой для высокоэффективного взаимодействия между региональными правительствами, финансовыми и инвестиционными организациями, торгово-промышленными компаниями и представителями бизнеса двух стран.

Форум пройдёт на самом высоком уровне. В качестве экспертов и почётных гостей Форума – ряд крупных общественных и политических деятелей, в частности, представители министерств и ведомств, руководители регионов. В Форуме примут участие более 100 китайских представителей государственного сектора и более 800 представителей частного сектора, заинтересованных в выходе на российский рынок и сотрудничестве с российскими партнёрами. Деловое взаимодействие будет выстраиваться по таким направлениям, как: инвестиции, торговля, логистика, туризм и др.

Ключевой особенностью Форума является практическое взаимодействие между всеми участниками из РФ и КНР для выстраивания реальных партнерских отношений и дальнейшего развития проектов, в том числе в сфере технологий и формате В2В.

Мероприятие станет важным событием в рамках реализации договоренностей между Правительствами двух стран о развитии всестороннего сотрудничества и расширения деловых, торговых и культурных связей.

Организатором мероприятия выступает Правительство провинции Ляонин, наиболее экономически развитого региона на Северо-Востоке КНР с благоприятной инвестиционной средой. В роли соорганизаторов Форума выступают Управление коммерции провинции Ляонин, Управление иностранных дел Правительства провинции Ляонин, Китайская Торговая Палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME), Союз китайских предпринимателей в России и российско-китайская компания ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)».

На Форуме будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как:

- привлечение китайских инвестиций в Россию, включая такие проекты, как: открытие

китайских компаний на территории РФ (филиалов, представительств, операционных и проектных компаний, совместных предприятий), локализация производства, строительство объектов, кредитование проектов китайскими банками, государственно-частное партнёрство с участием китайских инвесторов;

- импорт китайских товаров в Россию: выстраивание прямого канала взаимодействия с китайскими предприятиями для российских компаний, заинтересованных в прямых закупках из Китая (включая оборудование, технику и промышленные товары);

- экспорт российских

товаров в Китай: выстраивание прямого канала

взаимодействия с китайскими дистрибьюторами, торговыми сетями, онлайн-площадками и

конечными потребителями для российских компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции в Китай;

- импорт китайских услуг в Россию: подбор, оформление и реализация логистических, туристических, страховых и прочих услуг китайскими исполнителями в интересах российских заказчиков;

- экспорт российских услуг в Китай: подбор, оформление и реализация логистических, туристических, страховых и прочих услуг российскими исполнителями в интересах китайских заказчиков;

- выход российских компаний на китайский рынок, в том числе в рамках не экспортных проектов.

Пройти предварительную регистрацию, а также ознакомиться с форматами участия, заявленными организациями провинции Ляонин и дополнительной информацией о Форуме можно на официальном сайте мероприятия: https://china-invest-forum.ru/2024.html

Узнать подробнее об участии в форуме можно в Центре поддержки экспорта Бурятии по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, телефоны тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126)

Гылыпкылов Руслан Юрьевич +7 9021 61 34 81

Электронная почта: export@msp03.ru

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».













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