Экономика и бизнес 26.09.2024 в 12:07

«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Конкурс стартовал в Бурятии еще в июне
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Текст: Служба информации "Номер один"
«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» стартовал в Бурятии в июне.

Заявки от предприятий рассматривались Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Проанализировав деятельность ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), эксперты присудили заводу II место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».


«Холдинг «Сибирский цемент», в составе которого функционирует «ТимлюйЦемент», строго следует принципам социальной ответственности бизнеса.

Компания выполняет все обязательства перед коллективом, поддерживает проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов присутствия. В первую очередь речь идет о поддержке детского спорта и творчества, помощи общественным и религиозным организациям, о содействии в развитии инфраструктуры муниципалитетов, в частности поселка Каменска и Кабанского района. Закономерно, что результаты нашего труда высоко оценили эксперты», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

ООО «ТимлюйЦемент» является активным участником регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Так, в 2011 году предприятие стало победителем в номинациях «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». В 2020-м завод лидировал в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В 2023 году ООО «ТимлюйЦемент» удостоено диплома I степени в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях производственной сферы».

Напомним, что конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основные цели – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства на предприятиях.

 

Фото: ООО «ТимлюйЦемент»

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тимлюйский цементный завод Бурятия конкурс

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