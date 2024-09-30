Экономика и бизнес 30.09.2024 в 11:35

ВСЖД помогает малому бизнесу

Общая сумма заключенных с МСП договоров составила почти 100 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД помогает малому бизнесу
Свыше 50 договоров заключено ВСЖД с компаниями малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность в районах БАМа. С начала года на Восточно-Сибирской железной дороги заключено 56 договоров на выполнение работ и оказание услуг с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в районах Байкало-Амурской магистрали.

«Общая сумма заключенных с МСП договоров составила почти 100 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Компания РЖД проводит последовательную политику повышения доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, компания совместно с АО «Корпорация «МСП» проводит обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП. С начала года в границах БАМа проведено четыре семинара, в них приняли участие более 300 человек.

Фото: "Номер один"
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