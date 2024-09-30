ВСЖД помогает малому бизнесу

Свыше 50 договоров заключено ВСЖД с компаниями малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность в районах БАМа. С начала года на Восточно-Сибирской железной дороги заключено 56 договоров на выполнение работ и оказание услуг с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП), которые работают в районах Байкало-Амурской магистрали.«Общая сумма заключенных с МСП договоров составила почти 100 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Компания РЖД проводит последовательную политику повышения доступности закупок для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, компания совместно с АО «Корпорация «МСП» проводит обучающие семинары по информированию участников рынка о закупочной деятельности и поддержке субъектов МСП. С начала года в границах БАМа проведено четыре семинара, в них приняли участие более 300 человек.Фото: "Номер один"