«ТимлюйЦемент» посетили студенты и преподаватели ВСГУТУ

Специалисты ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») провели экскурсию для студентов и преподавателей Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.Как рассказали в пресс-службе предприятия, в ходе мероприятия студенты третьих и четвертых курсов, обучающиеся по направлениям «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» и «Автомобильные дороги», побывали в основных производственных цехах. Сопровождала гостей заместитель начальника производственно-технического отдела ООО «ТимлюйЦемент» Светлана Стенькова, об этапах выпуска цементной продукции и используемом оборудовании им рассказывали представители подразделений.Особый интерес будущих строителей вызвала титровальная лаборатория, специалисты которой производят отбор проб на каждом переделе, а также аналитическая лаборатория и отдел физико-механических испытаний. Заводчане подчеркнули: строгий лабораторный контроль позволяет обеспечивать стабильно высокое качество выпускаемой продукции.«Это мой третий визит на Тимлюйский цементный завод, впервые я побывал здесь еще студентом, – отметил заведующий кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка», кандидат технических наук Солбон Лхасаранов. – Интересно наблюдать, как меняется предприятие. Цементу как основному строительному материалу в учебных программах уделяется повышенное внимание. Технология производства, состав и свойства данного материала являются объектами научного интереса многих НИИ. Сегодня наши студенты увидели, как устроено реальное производство, и эти практические знания помогут им в освоении теоретического материала. Благодарим за познавательную экскурсию и надеемся на дальнейшее сотрудничество!»«Такие мероприятия имеют значимость и для завода, – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Четкое представление о реальном производстве необходимо будущим специалистам для дальнейшего развития в рамках выбранной профессии. Поэтому для студентов вузов проводятся максимально подробные экскурсии, с погружением в особенности технологии. Мы намерены продолжать работу в данном направлении, поскольку сами заинтересованы в привлечении на предприятие перспективных молодых специалистов».Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»