Экономика и бизнес 01.10.2024 в 16:47

Бичурский район на первом месте по урожайности зерновых культур

В Бурятии началась уборочная страда
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Текст: Татьяна Жамсуева
Бичурский район на первом месте по урожайности зерновых культур

По данным Минсельхозпрод Республики Бурятия, самая высокая урожайность отмечена в Бичурском районе – 24 ц/га, Кяхтинском – 19,4 ц/га, Закаменском – 19,2 ц/га масличных культур (14,6 %).

Аграриями Бурятии обмолочено 15,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур – это посевы пшеницы, овса, ячменя, гороха, тритикале, ржи, гречихи. Намолот зерна в бункерном весе составил 25 тыс. тонн при средней урожайности в 16,4 ц/га.

Лидеры Бурятии по убранным и обмолоченным площадям: Тарбагатайский район – 3628 га; Кабанский район– 2271 га; Мухоршибирский район– 1677 га.

Всего по республике площадь посева рапса и льна составила 3804 га, это поля растениеводов Бичурского, Джидинского, Мухоршибирского, Селенгинского и Тарбагатайского районов. Уже убрано 555 га или 14,6 %. Намолот в бункерном весе составил 711 тонн, средняя урожайность 12,8 ц/га. Больше всего масличных культур убрали в Тарбагатайском (33,3 %), в Джидинском (20,2%) и в Мухоршибирском районах (14,9%). Самая высокая урожайность отмечена в Тарбагатайском районе - 21 ц/га.

Вместе с уборочной кампанией в регионе полным ходом идет и кормозаготовка. Заготовлено 361,4 тысячи тонн сена, 7,4 тысячи тонн сенажа, 3,5 тысячи тонн силоса и 0,2 тысячи тонн соломы (в кормовых единицах).

Фото: Номер один

Теги
урожай зерновых сельское хозяйство

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