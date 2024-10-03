В Бурятии завершено строительство нового разъезда на БАМе

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге завершены строительно-монтажные работы на разъезде 1134 км участка Кичера – Дзелинда. Строительство выполнено в рамках второго этапа развития Восточного полигона, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Общая протяженность вновь уложенных путей составила 3 километра, установлено 8 стрелочных переводов, 148 металлических опор контактной сети, более 60 км различных кабельных коммуникаций. Выполнена реконструкция водопропускной трубы. Также построено здание для размещения работников оперативных служб, занятых эксплуатационной работой магистрали.Завершение комплексной реконструкции на линии Лена – Таксимо, на которой располагается новый разъезд 1134 км, повысит ее провозную способность к концу 2024 года с 24,7 до 51,2 млн тонн.Фото: ВСЖД