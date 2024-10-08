На обновление энергосистемы Бурятии и подготовку сетей к зимним холодам требуется 17 млрд рублей

С приближением холодов одной из самых острых тем для жителей Бурятии становится готовность электрических сетей к зимним нагрузкам. В условиях растущего энергопотребления и серьезного износа инфраструктуры энергетики предпринимают все возможные меры для поддержания надежного электроснабжения, но проблемы остаются.О том, с какими трудностями сталкиваются энергетики при подготовке сетей к работе в осенне-зимних условиях, директор «Бурятэнерго» Сергей Козлов рассказал 26 сентября в рамках «правительственного часа» Народного Хурала Бурятии.— В 2024 году нагрузка на электрические сети региона выросла на 18%, а в Улан-Удэ — на целых 27%. Основной причиной такого роста стал массовый переход населения, особенно в частном секторе, на электроотопление. Стремясь сократить расходы на уголь и дрова, жители активно переходят на электричество, что и создаёт дополнительные нагрузки на сети, износ которых и так уже превышает 80%. Особенно острая ситуация сложилась в Улан-Удэ, где отмечается наибольшее количество случаев превышения потребителями максимально разрешенной мощности, — отметил Сергей Козлов.Износ сетей и одновременное повышение нагрузки ведет к резкому увеличению числа аварийных ситуаций. Так, в 2023 году в республике было зарегистрировано 2593 аварии на электросетях, главной причиной которых стал износ сетей.Энергетики, со своей стороны, уже реализуют целый ряд мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения. Программа ремонтов, согласованная с администрацией города, формируется по итогам осмотров и обращений жителей. В приоритете — участки сетей, где происходят частые отключения.Кроме того, филиал разработал многолетнюю масштабную Программу повышения надежности, включающую реконструкцию центров питания, строительство подстанций и модернизацию сетей. Общий объем программы оценивается в 17 млрд рублей, из которых 7,2 млрд предназначены для Улан-Удэ. Однако пока источник финансирования этих мероприятий не определен.Несмотря на все усилия, финансовый вопрос остается ключевым. Источник средств — только тариф. В этом году прошли переговоры с правительством Бурятии о заключении регуляторного соглашения, которое помогло бы привлечь дополнительные ресурсы на ремонт и реконструкцию сетевого хозяйства. Однако соглашение не подписано, а вопрос, за счет чего содержать электрические сети, остается открытым.Энергетики Бурятии делают все возможное, чтобы жители не ощутили на себе сложности, связанные с износом сетей и ростом потребления электроэнергии. Однако с каждым годом нагрузка на энергосистему только увеличивается, а финансирования для ремонта изношенных сетей так и нет. А значит, стабильность электроснабжения в холодные месяцы остается под вопросом.Фото: Татьяна Рощина