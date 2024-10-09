Достояние республики

Неподалеку от завода «Экран» на Элеваторе, где сейчас «Сагаан Морин», был рынок со множеством ларьков. Киоски находились и на Октябре, и в других проходных местах города. Владельцы этих торговых мини-точек, а также «коробейники», выкладывавшие товары прямо на коробки, стали постоянными клиентами «Титана». Приезжали из районов республики. Коробки с товаром (своеобразный символ эпохи!) грузили на санки, в обычные легковушки, развозили по точкам продаж и неизменно возвращались за новыми.







Уже история. Первая покупка в оптовом центре «Титан». Цены указаны в неденоминированных рублях



Именно туда в разгар кризиса после дефолта 1998 года председатель Госкомитета по торговле и потребительскому рынку РБ Валентина Дамбаин пригласила только что избранного на второй срок полномочий президента Бурятии Леонида Потапова. Высокопоставленные гости хотели воочию убедиться в том, что запасов продовольствия на оптовых складах достаточно для бесперебойного снабжения населения.







В трудные дни кризиса 1998 года первый президент Бурятии Леонид Потапов и министр торговли Валентина Дамбаин приехали на базу «Титана»



На улице Дзержинского, 1, открылся и первый розничный магазин под вывеской «Титан». Без всякого преувеличения - по просьбам трудящихся. Люди приходили на оптовую базу и просили продать нужные им товары штучно. Не коробку, к примеру, сгущенки, а несколько банок, так как цены в «Титане» были привлекательные, продукты качественные и ассортимент уже гораздо шире, чем в первый год деятельности.





«Первый» - Открытие первого розничного магазина



Одним из прорывных шагов Вадима и Раисы Бредний стало открытие гипермаркета «Мегатитан» - совершенно нового для Бурятии формата сервиса и потребительской культуры. Оказалось, что за покупками интересно выезжать всей семьей, чтобы выбрать каждому что-нибудь по вкусу. Подготовиться к поездке на Байкал, пикнику на природе, празднику в кругу родных и друзей можно в одном месте, где вам предложат все необходимое. А также поужинать в ресторане, посетить детский центр, фитнес-клуб. И все это с удобной парковкой, где легко перегружать приобретенные запасы из корзины прямо в багажник автомобиля.







2011 год. Гость «Мегатитана» - лидер Северной Кореи Ким Чен Ир



Многое сделано «Титаном» для продвижения имиджа Бурятии, повышения ее узнаваемости в других регионах страны и в мире, привлекательности для туристов. «Байкальская рыбалка» вошла в Книгу рекордов России как самое массовое соревнование по подледному лову, стала одним из наиболее ярких и узнаваемых брендов республики.





Вадим Бредний в числе первых награжден почетным званием «Заслуженный предприниматель Республики Бурятия



Вадим Бредний не обделен официальным признанием заслуг перед Бурятией. Он одним из первых представителей бизнес-сообщества был награжден почетным званием «Заслуженный предприниматель РБ». Работает на общественных началах вице- президентом Союза промышленников и предпринимателей, членом Совета Торгово-промышленной палаты.







Команда «Титана» на праздновании 50-летия БАМа в Северобайкальске



Казалось бы, целой жизни мало, чтобы столько сделать, успеть, достигнуть. В сентябре Вадим Бредний отметил свое 60-летие. Весьма, кстати, сдержанно, в духе времени, без издания объемных мемуаров и развернутых интервью. Хотя спросить у него, а ему вспомнить и поделиться с идущими следом, конечно, есть о чем.





Старое здание советского завода «Экран» обрело новую жизнь и современный вид



Erid: 2VfnxxSB8Z6«История развивается по спирали», – утверждал древнегреческий мыслитель Ксенофонт, живший 2500 лет назад. Подтверждений этому масса, и одно из них – открытие нового супермаркета «Титан-Экран» в здании бывшего улан-удэнского завода по ремонту телевизоров.Казалось бы, «Титанов» много: и в Улан-Удэ, и в сельских районах, и за пределами Бурятии - Забайкальский край, Иркутская область. Но супермаркет, торжественно открытый в минувшую субботу, имеет особое, сакральное значение для основателей, руководителей и коллектива компании.Неспроста Вадим Бредний дотошно проверял, как выложены продукты на полках, достаточно ли широки и удобны проходы для покупателей, исправны ли автоматические двери на входе, а Раиса Иннокентьевна напутствовала работников нового магазина на импровизированном собрании в торговом зале с современным дизайном.- От «Титана» в «Экране» до «Титан-Экрана» проделан огромный путь, – произнес загадочную фразу Вадим Бредний. – Сегодня мы возвращаемся к истокам, но на другом, несравнимо более высоком уровне.Без малого 29 лет назад супруги Бредний решили создать новый бизнес – оптовую торговлю продуктами питания. Ни о какой господдержке тогда и речи не было. Стартовый капитал заработали сами, основав на рубеже 80 - 90-х годов ХХ столетия книготорговую компанию «Бриг».В стране был настоящий книжный бум. Массовому читателю стали доступны прежде запретные или дефицитные стихи Ахматовой, Цветаевой и Пастернака, труды русских и зарубежных философов, книги по психологии, экономике, детективы и многое другое. Вадим и Раиса Бредний открыли сразу несколько точек продаж: в «Юбилейном», «Товарах для женщин», аэропорту.Но к 1995 году экономические потрясения сделали первоочередной для людей заботу о хлебе насущном. Именно тогда в двух небольших арендованных помещениях в здании завода «Экран» Вадим и Раиса Бредний создали продовольственный оптовый центр. Так начался «Титан».Вопреки распространенному мнению, название компании имеет мало общего с мифологией. Титан - это, прежде всего, металл, который Вадим Бредний обрабатывал, когда в студенчестве трудился токарем на заводе «Красмаш» в Красноярске. Предприятие выпускало холодильники «Бирюса». Но основное производство работало на оборону страны. Среди заводчан была в ходу шутка: «Мы делаем холодильники с вертикальным взлетом».Титан отличается высокой прочностью, а главное – почти не подвержен коррозии. Название компании подразумевает устойчивость к внешним воздействиям, надежность и то, что за «Титаном» не заржавеет.Ассортимент был скромен. Крупы, консервы, макаронные изделия, другие продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Но «Титан» стремительно рос, обрастал финансовой «мускулатурой» и уже через год выкупил базу на ул. Дзержинского, 1, вложился в замену ветхих деревянных складов на железобетонные.Некоторые горячие головы в правительстве предлагали силовые действия - опечатать склады, поставить милицейскую охрану, изъять товарные запасы. Развитие событий по такому сценарию привело бы к разорению всех оптовых центров и острому дефициту продуктов первой необходимости.Приехав на базу «Титана», Леонид Потапов внимательно осмотрел склады, все проверил, потрогал и спросил у Вадима Бредний, не будет ли перебоев со снабжением жителей Бурятии. «Не допустим», – заверил основатель компании. И весь коллектив работал денно и нощно, чтобы выполнить свою миссию.Тут проявилось еще одно качество, которое сделало «Титан» таким, каким мы знаем его уже много лет – ориентироваться на запросы людей и работать для людей. Откликаясь на пожелания улан-удэнцев, Вадим и Раиса Бредний решили открыть розничный магазин. Сначала он был небольшим, затем его не раз расширяли и обустраивали. Но в длинном перечне магазинов «Титана» он до сих пор значится под № 1.К слову, только что открывшемуся «Титан-Экрану» присвоен № 8 – не по порядку, а потому что восьмерка – это символ бесконечности. В данном случае – непрерывного развития, расширения горизонтов бизнеса, открытия новых, еще более широких возможностей для любимых покупателей.В «Мегатитан» власти возили особо важных гостей, чтобы показать качество жизни в республике за Байкалом. В 2011 году гипермаркет посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, сын легендарного «великого кормчего» Ким Ир Сена и отец нынешнего главы этого государства Ким Чен Ына.Интересно, что никто не потребовал закрыть «Мегатитан» на время пребывания в нем особо охраняемой персоны. Гипермаркет работал в обычном режиме. Ким Чен Ир полностью обошел торговый зал, рассматривая товары на полках. Особенно его интересовала продукция российских производителей.Северокорейский лидер внимательно разглядывал витрины с колбасными изделиями. «Балык есть?» - спросил он у Вадима Бредний. Ему показали балык. Ким Чен Ир улыбнулся и сказал: «Хорошая еда». В качестве подарка лидеру Северной Кореи преподнесли корзину с продукцией фабрики «Селенга».На вопрос, какой из проектов «Титана» был самым рискованным, Вадим Бредний отвечает: наибольшие сложности связаны с пищевыми производствами. Это другой уровень контроля со стороны надзорных органов, специальное оборудование и технологии, иной маркетинг. К тому же производственные предприятия «Титана» открывались в разгар мирового кризиса 2008 - 2009 гг. – наперекор финансовому шторму, крушившему американские и европейские банки.Развитие производственной деятельности - необходимая диверсификация бизнеса, которая обеспечивает его устойчивость, отмечает основатель компании.За первый виток спирали своего развития «Титан» вырос в многопрофильную группу компаний. В ее составе - более 100 торговых объектов: гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров, оптовых центров в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области, мясоперерабатывающая фабрика «Селенга», рыбозавод «Байкал», кондитерский цех «Кондитерские истории», торгово-развлекательный центр «Мед», пекарни, фитнес-клубы, развлекательные центры для детей и учебный центр для подготовки и повышения квалификации персонала. В «Титане» трудятся и получают стабильную зарплату с полным соцпакетом свыше 4000 человек.Особо стоит отметить, что за почти 29 лет своей работы «Титан» ни разу не «уходил» из Бурятии, не регистрировался в другом регионе. Все налоги поступают в республиканский и муниципальные бюджеты, обеспечивая выполнение социальных задач, решение вопросов благоустройства, развития общественного транспорта, ремонта дорожной сети и многих других.Широко известна благотворительная и меценатская деятельность «Титана». Он оказывает поддержку культурным, спортивным, патриотическим мероприятиям, помощь детским садам и школам, ветеранским организациям, традиционным конфессиям. С 2022 года - воинам-землякам, принимающим участие в СВО.Ежегодно «Титан» признается «Меценатом года», а Вадим Бредний в 2023 году награжден медалью за помощь бойцам СВО. Всего с начала СВО за счет личных средств учредителей компании закуплены спецоборудование и техника, бронежилеты, медикаменты, транспорт на сумму более 25 млн рублей.Но главное – доверие народа. Жители Шишковки трижды избирали Вадима Бредний депутатом Улан-Удэнского горсовета, а в прошлом году свыше 70 % активных избирателей проголосовали за него на выборах в Народный Хурал.«Титан» в декабре тоже вступит в свой юбилейный, тридцатый год. Какие сюрпризы, открытия, мероприятия ждут нас – пока держится в секрете. Но сакральное открытие магазина «Титан-Экран» в месте, откуда все началось, показывает: основатели и коллектив компании, ставшей подлинным достоянием республики, готовятся к новому этапу интенсивного развития, взятию новых высот.Фото представлены пресс-службой торговой группы «Титан»