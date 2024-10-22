С 22 октября Сбер повышает ставки по ипотеке

«Сбер» с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.

- Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» вырастет до 24,9%, а на «вторичку» — до 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября, - уточняет издание.

Кроме того, с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте «Домклик» выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем льготным программам, включая семейную ипотеку. Теперь первоначальный взнос должен быть не менее 50,1% вместо 20,1% ранее.

Ранее Банк России сообщал, что рост ипотечного кредитования в стране в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе.

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