Экономика и бизнес 06.11.2024 в 08:30
Спутниковый контроль транспорта
Хотите немедленно и значительно снизить расходы на топливо?!
Текст: Иван Иванов
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Вам поможет спутниковый контроль транспорта от Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК». В любой момент вы сможете на телефоне, планшете или компьютере увидеть точный уровень топлива в баке, его расход, все заправки и сливы.
Все данные вы можете выгрузить в любом формате в 1С или другое программное обеспечение бухгалтерского учёта, автоматически создать и распечатать электронный путевой лист и так же отправить путёвку и данные топлива водителю на телефон. Всё это помогут настроить специалисты Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК».
Наши клиенты оптимизируют расходы на топливо сразу же в первый месяц с выгодой на 30% за счёт точных показателей уровня топлива в баке в режиме он-лайн, невозможности приписок использования топлива, недопущения сливов и «левых» рейсов, предупреждения перерасхода топлива на холостом ходу, планирования движения топлива в зависимости от расхода гружённого и пустого транспорта в разных режимах. Только на топливе расходы на оборудование окупятся за 1 месяц и далее будет только значительная экономия.
Мы поможем вам ежесекундно контролировать местоположение транспорта на он-лайн карте, получать отчёты движения, поездки, остановки, стоянки, выполнение задач водителей по рейсам, сменам, посещению в указанное время объектов загрузки и разгрузки.
Для частного транспорта мы обеспечиваем надёжный, постоянный спутниковый контроль с возможностью дистанционного глушения двигателя при фактах несанкционированного использования или кражи транспортного средства. Вы можете с помощью диспетчеров Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК» настроить зоны за границы которых вашему транспорту запрещено покидать. Об этом немедленно придёт тревожное сообщение на телефоны, которые вы укажете.
Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» обеспечивает спутниковым контролем объектов население, учреждения, организации и предприятия на протяжении уже 11 лет. Мы оснастили оборудованием контроля более 10 000 транспортных средств, спецтехники, тепловозов и водный транспорт. Диспетчерская служба ежедневно обслуживает 2 500 объектов.
Нам доверяют Профессионалы!
Ознакомиться с примерами использования, реальной работой оборудования спутникового мониторинга транспорта можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой д. 9 стр. 1/1, помещение 2 и по телефону +79676215521.
Сайт: gpsrb.ru
Аккаунт в 2ГИС. https://vk.com/video-85542529_456239033.
Оборудование можно приобрести удалённо через Сбер, оплатить кредитной картой и в рассрочку.
Реклама. ООО «Байкалтрэк» ИНН 0323370560
Вам поможет спутниковый контроль транспорта от Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК». В любой момент вы сможете на телефоне, планшете или компьютере увидеть точный уровень топлива в баке, его расход, все заправки и сливы.
Все данные вы можете выгрузить в любом формате в 1С или другое программное обеспечение бухгалтерского учёта, автоматически создать и распечатать электронный путевой лист и так же отправить путёвку и данные топлива водителю на телефон. Всё это помогут настроить специалисты Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК».
Наши клиенты оптимизируют расходы на топливо сразу же в первый месяц с выгодой на 30% за счёт точных показателей уровня топлива в баке в режиме он-лайн, невозможности приписок использования топлива, недопущения сливов и «левых» рейсов, предупреждения перерасхода топлива на холостом ходу, планирования движения топлива в зависимости от расхода гружённого и пустого транспорта в разных режимах. Только на топливе расходы на оборудование окупятся за 1 месяц и далее будет только значительная экономия.
Мы поможем вам ежесекундно контролировать местоположение транспорта на он-лайн карте, получать отчёты движения, поездки, остановки, стоянки, выполнение задач водителей по рейсам, сменам, посещению в указанное время объектов загрузки и разгрузки.
Для частного транспорта мы обеспечиваем надёжный, постоянный спутниковый контроль с возможностью дистанционного глушения двигателя при фактах несанкционированного использования или кражи транспортного средства. Вы можете с помощью диспетчеров Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК» настроить зоны за границы которых вашему транспорту запрещено покидать. Об этом немедленно придёт тревожное сообщение на телефоны, которые вы укажете.
Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» обеспечивает спутниковым контролем объектов население, учреждения, организации и предприятия на протяжении уже 11 лет. Мы оснастили оборудованием контроля более 10 000 транспортных средств, спецтехники, тепловозов и водный транспорт. Диспетчерская служба ежедневно обслуживает 2 500 объектов.
Нам доверяют Профессионалы!
Ознакомиться с примерами использования, реальной работой оборудования спутникового мониторинга транспорта можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой д. 9 стр. 1/1, помещение 2 и по телефону +79676215521.
Сайт: gpsrb.ru
Аккаунт в 2ГИС. https://vk.com/video-85542529_456239033.
Оборудование можно приобрести удалённо через Сбер, оплатить кредитной картой и в рассрочку.
Реклама. ООО «Байкалтрэк» ИНН 0323370560